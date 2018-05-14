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12:50 (мск), источник: ТАСС

Объявлен расширенный состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2018

ТАСС, 14 мая. Объявлен расширенный состав сборной Южной Кореи по футболу на чемпионат мира 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Южной Кореи.

В расширенный состав вошли 28 человек:

вратари: Ким Сын Гю («Виссел Кобе»), Ким Чжин Хен («Сересо Осака»), Чо Хюн У («Тэгу»);.

защитники: Ким Ен Гвон («Гуанчжоу Эвергранд»), Чан Хён Су («Токио»), Чон Сын Хён («Саган Тосу»), Юн Ён Сон («Соннам»), Квон Кён Вон («Тяньцзинь Цюаньцзянь»), О Бан Сук («Чеджу Юнайтед»), Ким Джин Су («Чонбук»), Ким Мин У («Санджу Санму»), Пак Чу Хо («Ульсан Хёндэ»), Хон Чул («Санджу Санму»), Ко Ё Хан («Сеул»), Ли Ён («Чеджу Юнайтед»);.

полузащитники: Ки Сон Ён («Суонси Сити»), Чон У Ён («Виссел Кобе»), Квон Чхан Хун («Дижон»), Чу Се Джон («Асан Мугунхуа»), Ку Джа Чхоль («Аугсбург»), Ли Джэ Сон («Чонбук»), Ли Сын У («Верона»), Мун Сон Мин («Инчхон Юнайтед»), Ли Чхон Ён («Кристал Пэлас»);.

нападающие: Ким Син Ук («Чонбук»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Зальбург»), Ли Гын Хо («Канвон»).

Сборная Южной Кореи проведет товарищеские матчи 28 мая с командой «Тэгу» и 1 июня с командой Боснии и Герцеговины.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. На групповом этапе турнира сборная Южной Кореи сыграет 18 июня с командой Швеции, 23 июня — с мексиканцами, 27 июня — с немцами.

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