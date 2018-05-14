Дворкович: Все арены ЧМ-2018 готовы, ведутся допмероприятия по просьбе ФИФА

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.
«Все стадионы уже готовы, сейчас ведутся работы над дополнительными отдельными мероприятиями, которые ФИФА попросила сделать нас — на подъездах к стадионам дополнительно благоустраиваются территории, улучшается работа внутренних служб, все делается для хорошего освещения праздника», — сказал Дворкович журналистам.
«Все проверяем по высшему разряду. Безопасность — абсолютный приоритет над остальным. За оставшиеся дни, уверен, все будет сделано на высшем уровне. В ближайшие дни открывается аэропорт в Калининграде, метро в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все идет по графику, все в порядке», — заверил он.