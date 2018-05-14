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12:15 (мск), источник: Р-Спорт

Дворкович: Все арены ЧМ-2018 готовы, ведутся допмероприятия по просьбе ФИФА

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Анатолий Самохвалов. Все стадионы, которые примут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, готовы, на объектах ведутся лишь дополнительные мероприятия по просьбе ФИФА, заявил вице-премьер РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Аркадий Дворкович.

Источник: Reuters

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

«Все стадионы уже готовы, сейчас ведутся работы над дополнительными отдельными мероприятиями, которые ФИФА попросила сделать нас — на подъездах к стадионам дополнительно благоустраиваются территории, улучшается работа внутренних служб, все делается для хорошего освещения праздника», — сказал Дворкович журналистам.

«Все проверяем по высшему разряду. Безопасность — абсолютный приоритет над остальным. За оставшиеся дни, уверен, все будет сделано на высшем уровне. В ближайшие дни открывается аэропорт в Калининграде, метро в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Все идет по графику, все в порядке», — заверил он.

Чемпионат мира
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