Азмун и Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу

Всего в список вошли 35 футболистов, он будет сокращен до 23 человек до 4 июня, когда наступит последний день для оглашения заявок на турнир.

В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 26 матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. За национальную команду нападающий сыграл 30 игр и отличился 22 раза. Эззатоллахи сыграл в завершившемся сезоне российского первенства 15 матчей, забив один гол. За сборную Ирана футболист провел 23 игры, отличившись один раз.