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19:18 (мск), источник: ТАСС

Азмун и Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на ЧМ-2018 по футболу

ТАСС, 13 мая. Нападающий казанского «Рубина» Сердар Азмун и полузащитник пермского «Амкара» Саид Эззатоллахи вошли в расширенный состав сборной Ирана на чемпионат мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирана.

Всего в список вошли 35 футболистов, он будет сокращен до 23 человек до 4 июня, когда наступит последний день для оглашения заявок на турнир.

В текущем сезоне Азмун провел за «Рубин» 26 матчей в чемпионате России, в которых забил пять голов и отдал пять голевых передач. За национальную команду нападающий сыграл 30 игр и отличился 22 раза. Эззатоллахи сыграл в завершившемся сезоне российского первенства 15 матчей, забив один гол. За сборную Ирана футболист провел 23 игры, отличившись один раз.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. Сборная Ирана сыграет в группе B с командами Марокко (15 июня, Санкт-Петербург), Испании (20 июня, Казань) и Португалии (25 июня, Мордовия).

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