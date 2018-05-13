Катар утвердит количество стадионов ЧМ-2022 по завершении ЧМ-2018 в России

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

«После того, как пройдет чемпионат мира в России мы планируем определиться с окончательным количеством стадионов, на которых буду сыграны матчи чемпионата мира по футболу 2022 года. В данный момент у нас в плане находятся 12 стадионов, но мы ведем активный диалог с Международной федерацией футбола, чтобы сократить их количество до восьми, так как считаем это оптимальным», — сказала Аль-Найми.