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14:18 (мск), источник: ТАСС

Катар учтет опыт России при проведении ЧМ-2018 для подготовки к ЧМ-2022

ДОХА, 13 мая. /ТАСС/. Катар учтет опыт России при проведении чемпионата мира по футболу во время подготовки и организации мирового первенства 2022 года. Об этом журналистам сообщила директор по связям с общественностью оргкомитета ЧМ-2022 Фатима Аль-Найми.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

«Мы разработали специальную программу по обмену опытом с оргкомитетом “Россия-2018” и Международной федерацией футбола. Данная программа начнет свою полноценную работу уже в июне этого года. На чемпионат мира в Россию мы планируем отправить 60 человек из различных представительств нашего оргкомитета. Мы рассчитываем учесть опыт России при проведении мирового футбольного первенства для подготовки к чемпионату мира 2022 года», — сказала Аль-Найми.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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