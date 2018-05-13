Катар учтет опыт России при проведении ЧМ-2018 для подготовки к ЧМ-2022

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

«Мы разработали специальную программу по обмену опытом с оргкомитетом “Россия-2018” и Международной федерацией футбола. Данная программа начнет свою полноценную работу уже в июне этого года. На чемпионат мира в Россию мы планируем отправить 60 человек из различных представительств нашего оргкомитета. Мы рассчитываем учесть опыт России при проведении мирового футбольного первенства для подготовки к чемпионату мира 2022 года», — сказала Аль-Найми.