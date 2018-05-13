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12:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Британский телеканал ITV представил оригинальный проморолик к ЧМ-2018

Британский телеканал ITV представил оригинальный промо-ролик к предстоящему чемпионату мира 2018 года в России.

Видео называется Forget («Забудьте»), его авторы призывают забыть все неудачи и успехи сборной Англии и других команд на предыдущих мундиалях и сосредоточиться на предстоящем турнире.

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Чемпионат мира — 2018 пройдёт с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах. В матче открытия встретятся сборные России и Саудовской Аравии.

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