Кубок чемпионата мира по футболу представили на площади Куйбышева в Самаре

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Надя Ручка рассмешила соцсети забавным фото маленького сына
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Анжи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Тосно
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак М
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Верес
Футбол. Зарубежный
21:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Наполи
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ
Кому что нужно в последнем туре РФПЛ
«Девочка-единорожка»: Ольга Бузова сменила прическу
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
8Россия обыграла сборную Швейцарии
12:34 (мск), источник: Р-Спорт

Кубок чемпионата мира по футболу представили на площади Куйбышева в Самаре

САМАРА, 13 мая — РИА Новости. Кубок чемпионата мира по футболу, который прибыл в Самару из Екатеринбурга, в воскресенье представили горожанам и установили в шатре на площади Куйбышева для фотографирования, передает корреспондент РИА Новости.

Тур официального кубка мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года трофей был в международном туре, в рамках которого побывал в таких странах, как Исландия, Австрия, Монголия и многих других. Увидеть кубок также смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Туркмении, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

Читайте также
Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару

В торжественной церемонии приветствия трофея в Самаре приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, послы чемпионата мира по футболу, представители ФИФА.

«Очень приятно быть здесь с вами на этой огромной площади в день, когда прибыл кубок чемпионата мира по футболу в Самару… Совсем недавно мы закончили глобальную часть турне кубка, он побывал на всех континентах, в 51 стране, и снова вернулся в Россию… Я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от ближайших двух дней, когда вы сможете своими глазами увидеть подлинный кубок чемпионата мира по футболу. Поверьте, это уникальная возможность, которая появляется лишь один раз в жизни», — сказал представитель ФИФА Лукас Раков.

В шатре на площади Куйбышева кубок будет выставлен 13 и 14 мая. Трофей также представят на футбольном уроке для учеников школы № 6 и на открытии городского этапа детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Всего в Самаре кубок чемпионата мира пробудет три дня.

Самара стала четвертой остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. После трофей посетит еще пять российских городов: Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. На стадионе в Самаре запланировано проведение шести матчей, это встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия, Дания — Австралия, Уругвай — Россия, Сенегал — Колумбия, а также один матч 1/8 финала и один четвертьфинал.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Новый тренер Медведевой рассказал, чего ждать от фигуристки
Россия победила Родченкова, но почему победа не вызывает радости
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ
Кому что нужно в последнем туре РФПЛ
Гусев в составе — первое звено снова в порядке. Оценки России
Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Кубок Стэнли. В НХЛ нашелся форвард, забивающий больше Овечкина
Нурмагомедов сообщил, что Роналду может стать его секундантом
Британский ТВ-канал представил оригинальный проморолик к ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь