Кубок чемпионата мира по футболу представили на площади Куйбышева в Самаре

Тур официального кубка мира стартовал в сентябре 2017 года в Москве. С сентября по декабрь он побывал в 16 городах России. В период с января по апрель 2018 года трофей был в международном туре, в рамках которого побывал в таких странах, как Исландия, Австрия, Монголия и многих других. Увидеть кубок также смогли в Белоруссии, Грузии, Казахстане, Киргизии, Туркмении, Азербайджане, Армении и Таджикистане.

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В торжественной церемонии приветствия трофея в Самаре приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, послы чемпионата мира по футболу, представители ФИФА.

«Очень приятно быть здесь с вами на этой огромной площади в день, когда прибыл кубок чемпионата мира по футболу в Самару… Совсем недавно мы закончили глобальную часть турне кубка, он побывал на всех континентах, в 51 стране, и снова вернулся в Россию… Я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие от ближайших двух дней, когда вы сможете своими глазами увидеть подлинный кубок чемпионата мира по футболу. Поверьте, это уникальная возможность, которая появляется лишь один раз в жизни», — сказал представитель ФИФА Лукас Раков.

В шатре на площади Куйбышева кубок будет выставлен 13 и 14 мая. Трофей также представят на футбольном уроке для учеников школы № 6 и на открытии городского этапа детско-юношеских соревнований по футболу «Кожаный мяч». Всего в Самаре кубок чемпионата мира пробудет три дня.

Самара стала четвертой остановкой в маршруте тура кубка по России в 2018 году после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. После трофей посетит еще пять российских городов: Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москву.