Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тысяч

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После смены правительства в жизни Шойгу грядут перемены - эксперт
Нужно ли срывать букву «Ш»?
Самые дорогие няни в мире: кто и как заботится о звездных детях
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Валерия провела тренировку прямо в самолете
Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Анжи
Футбол. Премьер-лига
14:00
Арсенал Т
Локомотив М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Зенит
СКА-Хабаровск
Футбол. Премьер-лига
14:00
Краснодар
Рубин
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Тосно
Футбол. Премьер-лига
14:00
Спартак М
Динамо М
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Урал
Футбол. Премьер-лига
14:00
Амкар
Ахмат
Футбол. Зарубежный
16:00
Болонья
Кьево
Футбол. Зарубежный
16:00
Фиорентина
Кальяри
Футбол. Зарубежный
16:00
Кротоне
Лацио
Футбол. Зарубежный
16:00
Торино
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
16:00
Верона
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд
Арсенал
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Вест Бромвич Альбион
Футбол. Зарубежный
17:00
Бернли
Борнмут
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Юнайтед
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Челси
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Лестер
Футбол. Зарубежный
17:00
Суонси
Стоук Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
17:00
Вест Хэм Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Малага
Футбол. Зарубежный
19:00
Аталанта
Милан
Футбол. Зарубежный
19:30
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
19:30
Заря Лг
Динамо К
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Верес
Футбол. Зарубежный
21:45
Леванте
Барселона
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Наполи
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
СМИ узнали о важном назначении Дмитрия Рогозина
Рудковская высказалась о выступлении Самойловой
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Гусев в составе — первое звено снова в порядке. Оценки России
Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Любовь Толкалина приняла ванну с маской из глины на лице
Валерия провела тренировку прямо в самолете
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
8Россия обыграла сборную Швейцарии
12:33 (мск), источник: ТАСС

Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тысяч

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Количество заказанных паспортов болельщика, при помощи которых можно будет посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, достигло 750 тысяч. Об этом журналистам сообщили в оргкомитете «Россия-2018».

«На 13 мая 2018 года заказано 750 тыс. паспортов болельщика, половина из которых заказана россиянами. 32 тыс. заявок поступило из США, более 25 тыс. — из Мексики, 23 тыс. — из Китая, 20,6 тыс. — из Аргентины, 19,4 тыс. — из Колумбии, 17 тыс. — из Перу, 16 тыс. — из Германии, 15 тыс. — из Бразилии и 12,6 тыс. — из Египта», — сказали в оргкомитете.

Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый болельщик, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи турнира, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Паспорт болельщика применялся при проведении Кубка конфедераций в 2017 году. Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Что Медведева сказала новому тренеру про Тутберидзе
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Российские хоккеисты приблизились к выходу в четвертьфинал ЧМХ
Кому что нужно в последнем туре РФПЛ
Гусев в составе — первое звено снова в порядке. Оценки России
Салах признан лучшим игроком сезона в английской Премьер-лиге
Кубок Стэнли. В НХЛ нашелся форвард, забивающий больше Овечкина
Нурмагомедов сообщил, что Роналду может стать его секундантом
Британский ТВ-канал представил оригинальный проморолик к ЧМ-2018
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Голосовые помощники выходят из-под контроля Голосовые помощники выходят из-под контроля.
Кино
От Вергары до Чубакки: звезды на премьере фильма о Хане Соло В Голливуде представили ленту о молодости одного из самых популярных героев знаменитой космической саги «Звездные войны»
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
10 нелепых образов звезд: для тех, кто не попал на вечеринки Всю неделю мы обсуждали Бал института костюма и Каннский кинофестиваль. Давайте переключимся на тех звезд, которые на эти знаменательные события не попали
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь