Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 достигло 750 тысяч

«На 13 мая 2018 года заказано 750 тыс. паспортов болельщика, половина из которых заказана россиянами. 32 тыс. заявок поступило из США, более 25 тыс. — из Мексики, 23 тыс. — из Китая, 20,6 тыс. — из Аргентины, 19,4 тыс. — из Колумбии, 17 тыс. — из Перу, 16 тыс. — из Германии, 15 тыс. — из Бразилии и 12,6 тыс. — из Египта», — сказали в оргкомитете.

Паспорт болельщика — нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу. Он представляет собой персонифицированную карту зрителя, которую должен получить каждый болельщик, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, которые примут матчи турнира, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города). Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.