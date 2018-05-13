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12:21 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист Адамов и чемпион ОИ Самургашев получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы по футболу 2008 года Роман Адамов, возглавляющий детско-юношескую школу футбольного клуба «Ростов», получил в воскресенье паспорт болельщика чемпионата мира — 2018. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, вместе с Адамовым этот документ получил также посол турнира, олимпийский чемпион 2000 года в греко-римской борьбе Вартерес Самургашев.

Церемония получения Адамовым и Самургашевым паспортов болельщика в ростовском центре заняла 10 минут.

«Все прошло очень быстро, — отметил Самургашев. — Я рекомендую всем заранее пройти эту процедуру. Я собираюсь со своими сыновьями сходить на матч [команд] Бразилии и Швейцарии и насладиться прекрасной игрой того же Неймара».

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О паспорте болельщика

Паспорт болельщика — это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

Во время ЧМ-2018 «Ростов-Арена» примет пять матчей этого турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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