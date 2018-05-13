Бывший футболист Адамов и чемпион ОИ Самургашев получили паспорта болельщиков ЧМ-2018

Церемония получения Адамовым и Самургашевым паспортов болельщика в ростовском центре заняла 10 минут.

«Все прошло очень быстро, — отметил Самургашев. — Я рекомендую всем заранее пройти эту процедуру. Я собираюсь со своими сыновьями сходить на матч [команд] Бразилии и Швейцарии и насладиться прекрасной игрой того же Неймара».

О паспорте болельщика

Паспорт болельщика — это нововведение России как организатора чемпионата мира по футболу, это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи ЧМ-2018. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами, где пройдут матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах. Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.