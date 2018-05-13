Дни культуры стран, чьи сборные сыграют на «Ростов-Арене», пройдут в фан-зоне города

«Во время чемпионата мира по футболу в нашей зоне болельщиков пройдут дни культуры стран, чьи сборные будут играть на “Ростов-Арене”, — сообщил Гавриков. — Ожидается, что в среднем в день около четырех тысяч болельщиков будут посещать зону болельщиков. За все время проведения ЧМ-2018 мы ждем у себя около 300 тысяч посетителей».