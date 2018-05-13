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11:48 (мск), источник: ТАСС

Дни культуры стран, чьи сборные сыграют на «Ростов-Арене», пройдут в фан-зоне города

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 мая. /ТАСС/. В рамках Фестиваля болельщиков Международной федерации футбола (ФИФА) в Ростове-на-Дону пройдут дни культуры тех стран, чьи сборные во время чемпионата мира сыграют на «Ростов-Арене». Об этом сообщил журналистам руководитель Дирекции по подготовке и проведению игр ЧМ-2018 в Ростове-на-Дону Павел Гавриков.

Источник: РИА "Новости"

«Во время чемпионата мира по футболу в нашей зоне болельщиков пройдут дни культуры стран, чьи сборные будут играть на “Ростов-Арене”, — сообщил Гавриков. — Ожидается, что в среднем в день около четырех тысяч болельщиков будут посещать зону болельщиков. За все время проведения ЧМ-2018 мы ждем у себя около 300 тысяч посетителей».

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По словам Гаврикова, возведение зоны болельщиков на Театральной площади завершится 10 июня. По данным регионального правительства, площадь вмещает более 25 тыс. человек.

Во время ЧМ-2018 «Ростов-Арена» примет пять матчей этого турнира. На групповом этапе сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

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