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10:48 (мск), источник: ТАСС

Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару

САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира 2018 года по футболу в рамках тура по России прибыл в Самару, сообщает корр. ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу всех поздравить с прибытием этого легендарного трофея в Самару. Я надеюсь, что наш стадион станет победным для сборной России и что после окончания чемпионата этот кубок останется в России. Прибытие кубка создает особое настроение, и мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам мирового первенства», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции, посвященной прибытию кубка.

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На пресс-конференции кубок из чистого золота массой 6,142 кг был представлен журналистам. Самара стала четвертым городом в маршруте тура кубка по России после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. Следующими городами станут Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

В Самаре легендарный трофей пробудет три дня. В воскресенье и понедельник кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где его смогут увидеть и сфотографироваться с ним все желающие. Кроме того, кубок будет представлен на футбольном уроке в одной из самарских школ и на церемонии открытия городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч».

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа Коста-Рика — Сербия (17 июня), Дания — Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня) и Сенегал — Колумбия (28 июня), а также одну игру 1/8 финала и четвертьфинал турнира.

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