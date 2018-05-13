Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару
САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира 2018 года по футболу в рамках тура по России прибыл в Самару, сообщает корр. ТАСС.
САМАРА, 13 мая. /ТАСС/. Кубок чемпионата мира 2018 года по футболу в рамках тура по России прибыл в Самару, сообщает корр. ТАСС.
«Я хочу всех поздравить с прибытием этого легендарного трофея в Самару. Я надеюсь, что наш стадион станет победным для сборной России и что после окончания чемпионата этот кубок останется в России. Прибытие кубка создает особое настроение, и мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам мирового первенства», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на
На
В Самаре легендарный трофей пробудет три дня. В воскресенье и понедельник кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где его смогут увидеть и сфотографироваться с ним все желающие. Кроме того, кубок будет представлен на футбольном уроке в одной из самарских школ и на церемонии открытия городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч».
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Самара примет шесть матчей чемпионата мира в России — встречи группового этапа