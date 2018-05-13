Кубок чемпионата мира по футболу прибыл в Самару

Источник: РИА "Новости"

«Я хочу всех поздравить с прибытием этого легендарного трофея в Самару. Я надеюсь, что наш стадион станет победным для сборной России и что после окончания чемпионата этот кубок останется в России. Прибытие кубка создает особое настроение, и мы чувствуем, что выходим на финальную стадию подготовки к матчам мирового первенства», — сказал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров на пресс-конференции, посвященной прибытию кубка.

На пресс-конференции кубок из чистого золота массой 6,142 кг был представлен журналистам. Самара стала четвертым городом в маршруте тура кубка по России после Владивостока, Новосибирска и Екатеринбурга. Следующими городами станут Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва.

В Самаре легендарный трофей пробудет три дня. В воскресенье и понедельник кубок будет выставлен на площади Куйбышева в специальном шатре, где его смогут увидеть и сфотографироваться с ним все желающие. Кроме того, кубок будет представлен на футбольном уроке в одной из самарских школ и на церемонии открытия городского этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч».