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21:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Уткин: Мне не нравится решение российских властей не пускать Зеппельта в страну

Известный футбольный комментатор Василий Уткин поделился мнением о ситуации с немецким журналистом Хайо Зеппельтом, которого не пустили в Россию на время чемпионата мира по футболу.

Источник: РИА "Новости"

«Да, Европе это не свойственно, но в данном случае Хайо Зеппельт — парень, который нарывается на скандал. Мне не нравится решение российских властей не пускать его. Получается, мы играем под его дудку: ну приехал бы он, ничего не случилось, а даже если бы это привело к скандалу — ну и так возник скандал, какая разница.

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Людям, которым нечего делать, являются туристами, тратят в стране деньги, посещают разнообразные достопримечательности, и даже если кому-то что-то не нравится, это всё равно работает на популярность страны как туристического маршрута.

У нас и у Западной Европы, вообще, очень разное представление о свободе прессы. Причём под «нами» я подразумеваю всё постсоветское пространство. Нас же с вами в России не очень бы удивило, если бы не пустили российского журналиста, известного какими-то взглядами, в Прибалтику или на Украину, — приводит слова Уткина «Эхо Москвы».

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