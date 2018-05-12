Уткин: Мне не нравится решение российских властей не пускать Зеппельта в страну

Источник: РИА "Новости"

«Да, Европе это не свойственно, но в данном случае Хайо Зеппельт — парень, который нарывается на скандал. Мне не нравится решение российских властей не пускать его. Получается, мы играем под его дудку: ну приехал бы он, ничего не случилось, а даже если бы это привело к скандалу — ну и так возник скандал, какая разница.

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Людям, которым нечего делать, являются туристами, тратят в стране деньги, посещают разнообразные достопримечательности, и даже если кому-то что-то не нравится, это всё равно работает на популярность страны как туристического маршрута.