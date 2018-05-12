Плетикоса: Акинфеев может стать одним из лучших вратарей ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

В пятницу стал известен расширенный состав российской команды для подготовки к ЧМ-2018, главный тренер сборной России Станислав Черчесов отметил, что капитаном команды на турнире будет Акинфеев. «Думаю, это справедливое решение, — отметил Плетикоса. — Я всегда, когда готовился к чемпионатам мира, считал, что на мне лежит большая ответственность, потому что на таких турнирах игра вратаря имеет очень большую роль».

«На чемпионате мира много игр приблизительно одинакового уровня, и всегда в таких решающих моментах, когда идет игра на результат, важна фигура вратаря, — продолжил Плетикоса. — Игорь уже давно играет за сборную и делает это на высоком уровне, а эта роль капитана, которую ему дал Черчесов, является дополнительной ответственностью, но он с ней может справиться и стать одним из лучших голкиперов чемпионата».

Видео Станислав Черчесов назвал расширенный состав сборной России

Другим лидером сборной России, по мнению Плетикосы, является нападающий «Краснодара» Федор Смолов. «Жалко, что [нападающего Александра] Кокорина нет, потому что он в этом сезоне играл очень здорово, но потом травма (разрыв крестообразных связок колена — прим. ТАСС). Но я все-таки рассчитываю еще на Смолова, потому что этот футболист в прекрасной форме, он очень хорошо двигается и опускается в глубину поля, поэтому Смолов тоже играет главную роль в сборной России», — заключил собеседник агентства.