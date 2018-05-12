В Калининграде официально открыли стадион к ЧМ-2018

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы присутствуем на замечательном празднике. В 2010 году было принято решение, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, 12 стадионов распахнут свои двери для болельщиков со всего мира. Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что открывается и новая страница в российском спорте, российском футболе. Все это делается для нашего будущего, для наших детей», — сказала на церемонии открытия и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

После торжественной церемонии начался третий тестовый матч на новом стадионе, в рамках 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская «Балтика» принимает команду «Тюмень».

Стадион на острове Октябрьский в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,3 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Росреестр зарегистрировал построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Калининград» 9 апреля.