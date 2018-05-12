В Калининграде официально открыли стадион к ЧМ-2018

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Убрать Польшу с пути: РФ готова сделать КНР выгодное предложение
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Какими выросли дети-звезды советского кино
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Пластические операции, которые никогда не выйдут из моды
Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Тамбов1
Оренбург0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Спартак-21
Сибирь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Балтика1
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Енисей1
Динамо СПб1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Зенит-21
Шинник0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел1
Волгарь1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор-Волгоград2
Химки1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Кубань3
Томь2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Луч-Энергия2
Крылья Советов0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Авангард К1
Олимпиец3
Футбол. Зарубежный
16:30
Герта
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
16:30
Фрайбург
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
16:30
Шальке-04
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вердер
Футбол. Зарубежный
16:30
Гамбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
16:30
Байер
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Кельн
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал Сосьедад
Леганес
Футбол. Зарубежный
19:00
Беневенто
Дженоа
Футбол. Зарубежный
19:30
Депортиво
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
19:30
Алавес
Атлетик
Футбол. Зарубежный
19:30
Жирона
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:30
Хетафе
Атлетико
Футбол. Зарубежный
19:30
Эйбар
Лас-Пальмас
Футбол. Зарубежный
19:30
Бетис
Севилья
Футбол. Зарубежный
21:45
Реал
Сельта
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Метц
Футбол. Зарубежный
22:00
Лилль
Дижон
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
ПСЖ
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Кан
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Труа
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Лион
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Латыши забыли русский, а теперь теряют работу
Зачем Назарбаеву военная база США на Каспии
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
12Сборная России проиграла команде Чехии
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
14:51 (мск), источник: РИА Новости

В Калининграде официально открыли стадион к ЧМ-2018

КАЛИНИНГРАД, 12 мая — РИА Новости. Стадион, построенный к чемпионату мира по футболу-2018, открыли в субботу официально в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня мы присутствуем на замечательном празднике. В 2010 году было принято решение, что чемпионат мира по футболу пройдет в России, 12 стадионов распахнут свои двери для болельщиков со всего мира. Сегодня, открывая стадион в Калининграде, я надеюсь, что открывается и новая страница в российском спорте, российском футболе. Все это делается для нашего будущего, для наших детей», — сказала на церемонии открытия и.о. зампредседателя правительства РФ Ольга Голодец.

После торжественной церемонии начался третий тестовый матч на новом стадионе, в рамках 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) калининградская «Балтика» принимает команду «Тюмень».

Стадион на острове Октябрьский в Калининграде, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу, получил разрешение на ввод в эксплуатацию 23 марта. Контракт на строительство стадиона с генподрядчиком — компанией «Крокус Интернешнл» — был подписан в декабре 2015 года, сумма госконтракта составила 17,3 миллиарда рублей. Заказчик строительства — ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Росреестр зарегистрировал построенный к чемпионату мира по футболу 2018 года стадион «Калининград» 9 апреля.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде, где 16 июня сыграют сборные Хорватии и Нигерии, 22 июня — Сербии и Швейцарии, 25 июня — Испании и Марокко, а 28 июня — Англии и Бельгии.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 В Калининграде официально открыли стадион к ЧМ-2018
'Без истерики' — где будут жить болельщики ЧМ-2018 в Калининграде
Крестовый поход Воробьева: очередное испытание России
«Зенит» рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера
Букмекеры оценили шансы сборной России победить Швейцарию
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» обыграть «Тампу»
ВАДА: Мы по-прежнему доверяем выводам из расследования Макларена
«Краснодар» стал победителем молодежного первенства России
Самый титулованный футболист в истории пропустит ЧМ в России
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых странных зданий мира (фото)
Испания ограничивает аренду жилья для туристов
Калифорния обяжет ставить солнечные батареи на всех новых домах
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь