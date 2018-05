Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ

Хайо Зеппельту , немецкому журналисту из ARD , наши власти не дали визу !!!! И Зеппельт не приедет на футбольный ЧМ !!! Внимание , вопрос , это правильно ????? Мое мнение , Зеппельт , конечно , тот ещё хмырь , но он все же журналист ! #зеппельт #виза #хмырь #журналист #решение #биатлонсдмитриемгуберниевым #россия #германия #ard #футбол #чемпионатмира

