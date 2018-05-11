Зеппельт капут: обличителя России не пускают на ЧМ

Источник: AFP 2018

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

Журналисту немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельту отказали в выдаче российской визы. Таким образом, он не сможет приехать в Россию для работы на чемпионате мира по футболу, который пройдет с 14 июня по 15 июля. Дело в том, что Зеппельт входит список «нежелательных» иностранцев, которым запрещен въезд в Россию. Однако какие-либо подробности не сообщаются.

КТО ТАКОЙ ЗЕППЕЛЬТ?

55-летний Зеппельт сделал себе имя на допинговых расследованиях. Свой первый фильм на эту тему он выпустил более 20 лет назад, в 1997 году, когда снял картину «Государственные тайны детского допинга», в которой рассказал о жертвах допинговой системы в плавании в Восточной Германии.

Широкую известность в России он получил в 2014 году, когда вышел его документальный фильм «Тайны о допинге: как Россия делает своих чемпионов». Именно в нем бегунья Юлия Степанова и ее муж рассказали о допинговой системе в российской легкой атлетике. Считается, что именно с этого и начались все беды отечественного спорта.

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В 2016 году Зеппельт выпустил еще два фильма о российском спорте: «Тайны о допинге: отвлекающие маневры России» и «Тайны о допинге: разборки для России».

В 2015 году Всероссийская федерация легкой атлетики ВФЛА подала против Зеппельта иск. Басманный суд города Москвы его удовлетворил, но никакой реакции со стороны журналиста не последовало.

При этом Зеппельт известен своими фильмами не только о России. Так, в 2007 году он сделал репортаж «Миссия — очистить спорт», где рассказал о работе немецкой антидопинговой системы. Фильм показал ее уязвимость и вызвал широкий резонанс, что привело к реформам антидопингового агентства. Картина получила несколько престижных международных наград.

Широкую известность получили его фильмы о допинговой системе в Китае (2008) и кенийской легкой атлетике (2012). Зеппельт даже делал репортажи о допинге в английской футбольной премьер-лиге (2016).

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BipW6VSHOJ1/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BipW6VSHOJ1/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Хайо Зеппельту , немецкому журналисту из ARD , наши власти не дали визу !!!! И Зеппельт не приедет на футбольный ЧМ !!! Внимание , вопрос , это правильно ????? Мое мнение , Зеппельт , конечно , тот ещё хмырь , но он все же журналист ! #зеппельт #виза #хмырь #журналист #решение #биатлонсдмитриемгуберниевым #россия #германия #ard #футбол #чемпионатмира</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/guberniev_dmitry/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Дмитрий Губерниев</a> (@guberniev_dmitry) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-11T17:52:43+00:00">May 11, 2018 at 10:52am PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

ЧТО ГОВОРЯТ В ГЕРМАНИИ

Решение соответствующих российских служб вызвало в Германии волну возмущения.

«Мы считаем, что это просто вопиющий случай в истории спортивной журналистики и в истории освещения крупных событий, таких, как чемпионат мира. Это беспрецедентное нарушение свободы печати», — говорится в заявлении ARD.

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«Это, безусловно, настоящее ущемление свободы слова. Это решение показывает, что российское правительство хочет заглушить любые критические голоса. Учитывая, что Зеппельт раскрыл систему применения допинга в России, вполне можно предположить, что это месть», — заявил пресс-секретарь Ассоциации немецкой прессы Франк Юбералль.

«На крупных спортивных мероприятиях, таких как Олимпиады или чемпионаты мира по футболу, свободный доступ представителей СМИ со всего мира является одним из очевидных условий при выборе страны-организатора», — написала одна из крупнейших немецких газет Frankfurter Allgemeine.

«На фоне расследований Хайо Зеппельта мы можем предположить, что это политическое решение. ФИФА должна осудить такой поступок России и начать работу над тем, чтобы Зеппельт смог приехать на чемпионат мира», — заявили в международной организации «Репортеры без границ».