Этот состав сборной — правильный, но у нас всё равно есть 5 вопросов

Источник: РИА "Новости"

1. Так какой подход используется в комплектовании сборной?

Принято выделять два пути подбора состава в сборную — Антон Михашенок, комментируя шансы Фёдора Чалова попасть в заявку на ЧМ-2018, назвал их «немецким» и «итальянским». Немецкий путь — выбирать нужных (подходящих под тактику, создание микроклимата, у которых один знак гороскопа с тренером и т. д. ), итальянский — выбирать лучших в данный момент. Сложно понять, какой принцип выбора состава, даже расширенного, у Станислава Черчесова: допустимо считать, что Черчесов комбинирует две идеи сразу. Чалов, Дзюба, Ташаев, Газинский заслужили попасть хотя бы в расширенный состав из-за своей формы — это выбор лучших. Ролевик Ерохин, которого явно будут использовать только в стрессовых ситуациях под навесы, и Габулов в роли командного тамады — выбор нужных.

Единой однозначной линии здесь нет, но есть причина, почему подход Черчесова хочется назвать чисто русским. Как и вся страна, наш футбол централизован, и для лишнего понимания факта стоит пробежаться по названиям клубов, откуда вызваны игроки. Даже в «списке 35» очень мало людей, не представляющих «Зенит» или московские клубы. Хотя есть несколько игроков, заслуживших вызов в сборную из провинции:

— Дмитрий Стоцкий, «Уфа». Идеальный 23-й игрок для сборной: способен закрыть четыре позиции в схеме 3−4−2−1, адаптирован к расстановке и вертикальному стилю в «Уфе».

— Максим Беляев, «Арсенал». Качественный выбор в условиях дефицита центральных защитников. Агрессивно выбегает в отбор, что соответствует идее Черчесова — крайние ЦЗ действуют в сборной в манере, близкой к стилю Беляева.

— Сергей Паршивлюк, «Ростов». Назовите хоть одну причину, чем Паршивлюк хуже Игоря Смольникова. Не так силён на цифрах, но грамотно подключается в атаку, тоже адаптирован к обоим тактическим вариантам сборной, тащит на физике.

— Павел Могилевец, «Рубин». В системе Курбана Бердыева (опять же сборная её использует) очень крут всю весну в игре без мяча. Пока Нобоа нагружает атаку передачами из глубины, Могилевец царит на перехватах, подборах, уплотнении зон. Черчесов часто говорит, что изучает цифры по игрокам, и вероятно, в случае с Могилевцем это серьёзная ошибка перед невызовом: Могилевец — no-stats-хавбек, его вообще нельзя оценивать по цифрам.

Обратные примеры только подтверждают правило — там дело не в провинции, а в знакомстве тренерского штаба с возможностями игроков. Артём Дзюба — слишком шумный игрок, его история с отъездом из «Зенита» — тоже, а Станислав Черчесов уже с ним работал. Андрея Семёнова Черчесов знает очень давно, ещё по работе в «Амкаре», и банально полагается на того, кого лучше изучил. Перед Беляевым это редкое преимущество Семёнова.

2. Ташаев и Черышев в списке — сигнал к смене схемы?

Тактические эксперименты Станислава Черчесова — очень вовремя: почти весь цикл подготовки к ЧМ-2018 сборная России провела, используя модуль 3-Х-Х. Теперь же Черчесов намекает, что вариант с четвёркой защитников снова обсуждается, и вызов Александра Ташаева и Дениса Черышева — явный намёк на то, что модуль 4-Х-Х действительно рассматривается.

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Здесь важно понимать специфику игроков. Денис Черышев — исключительно вингер под контратакующий стиль: тренер «Вильярреала» Хавьер Кальеха пробовал Черышева левым нападающим в схеме 4−3−1−2, и Черышев даже забивал, но в позиционной атаке Денис предсказуем на любой позиции — гораздо опаснее его делает свободное пространство. Вдобавок Черышев плох в оборонительных действиях, что важно для Черчесова вне зависимости от выбора схемы. Ташаев лучше использует движение в центр и более нестандартен в обводке, но и он больше заточен на открывания у мела боковой линии. Он менее приспособлен к игре инсайдом или вторым нападающим в 3-Х-Х, чем, например, Дмитрий Полоз.

Черышев и Ташаев могли бы принести сборной России пользу в плей-офф, где свободного пространства будет больше, но здесь есть два момента. Первый: тогда все тактические наработки Черчесова против топ-соперников улетят в мусор (против Португалии и Испании Черчесов специально играл 5−4−1). Второй: в плей-офф для начала надо выйти.

3. Почему отцепление Глушакова запоздало?

Именно так. Фигура Дмитрия Комбарова дискуссионна — но в контексте конкуренции с Раушем, а не с Щенниковым, вообще пролетевшим мимо списка. Но с Денисом Глушаковым тренерский штаб поступил абсолютно правильно, за исключением одной детали — спартаковца можно было отцепить от состава сборной России ещё раньше.

Пазл складывался ещё с Кубка конфедераций. Очевидно, что Глушаков уступает в качестве игры Головину, Зобнину, Дзагоеву и Кузяеву — четверым главным претендентам на позиции центральных полузащитников (рассмотрим здесь схему 3−1−4−2, с двумя кандидатами на место над опорниками). Всем, кроме Дзагоева, Глушаков уступает в интенсивности и качестве работы без мяча. Головину и Дзагоеву — в пользе и непредсказуемости на чужой трети поля. Плюс есть Ерохин, качественный ролевик для этой сборной. Плюс Антон Миранчук, готовый оставить за бортом турнира Дзагоева.

Черчесов очень долго пробовал Глушакова ниже, над тройкой защитников, и стабильно наталкивался на одинаковые проблемы — Денис плохо двигал мяч вперёд, слишком рассеянно играл без мяча и был очень слаб в ситуациях, когда терял позицию. Матч с Бразилией, где Глушаков при одной из контратак бразильцев пешочком пошёл домой от чужой штрафной, стал последней каплей. Дело не в пенальти и слабом матче с «Тосно», дело даже не только в слабом сезоне за «Спартак». Глушаков индивидуально слабее других кандидатов на свою основную позицию и плох там, где его видит Черчесов. Тренерский штаб осознал это ещё в марте, отправив в опорную зону Головина — да, Головин нужнее выше, но даже «армеец» сыграл намного полезнее Глушакова.

С человеческой точки зрения хочется сочувствовать Глушакову — он пролетает мимо чемпионата мира, хотя по ходу всего цикла Черчесова был ведущим игроком. Но с футбольной точки зрения всё справедливо: тренерский штаб запоздало, но исправил одну из своих главных ошибок.

4. Почему мимо основного списка Игнатьев, а не Смольников?

Главный вопрос в формате «почему игрок Х, а не игрок Y?». Владислав Игнатьев — лучший правый защитник сезона в Премьер-Лиге, если мы говорим о помощи атаке: он кормил игроков атаки «Локо» правильными и своевременными передачами в штрафную. Именно как защитник Игнатьев часто не успевает при переходе из атаки в оборону, запускает передачи за спину, но на такие случаи у «железнодорожников» есть Соломон Кверквелия — страхующий защитник топ-уровня для РФПЛ.

Если логика Черчесова в том, что Игнатьеву всегда нужен свой Кверквелия, это частично справедливо. Но лишь частично. Страхующих защитников уровня Кверквелии на позицию правого центрального у сборной России действительно нет, но эта же проблема делает слабее и Игоря Смольникова. При этом Смольников выдал очень невзрачный сезон в «Зените», его подключения в атаку стали слабее (даже с учётом зимнего апгрейда, когда Смольников снова стал чаще врываться в полуфланг, а не во фланг). Они сопоставимы, но Игнатьев в этом сезоне атаковал лучше Смольникова — из-за этого ещё сложнее понять, почему выбор сделан в пользу защитника «Зенита».

5. Где Роман Шишкин? Это не шутка

Есть два игрока, за которых я готов зарубиться — убеждён, что хотя бы в «список 35» должны были попасть Роман Шишкин и Павел Могилевец. Так, стоп, сначала выслушайте аргументы.

Да, я знаю, что Шишкин редко играет в «Краснодаре». Но за его вызов в расширенный список сборной — ряд аргументов. Он адаптирован и под существующий тактический модуль сборной (вызывался Черчесовым и играл в 5−4−1), и под потенциальный, с четырьмя защитниками. На Кубке конфедераций Шишкина использовали как «уплотняющего» центр игрока в паре с Глушаковым, нацеленного на разрушение и поиск простых решений. При расстановке 3−1−4−2 Шишкин мог бы качественно сыграть опорника над тройкой защитников: если у нашей сборной нет сильных двусторонних опорников, то пусть будет игрок, в первую очередь полезный мозгами.

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Претензия по Могилевцу похожа, но направлена немного в другую сторону. Могилевца тоже стоило хотя бы на тренировках попробовать опорником в 3−1−4−2 — он тоже разруливает на мозгах, но в оборонительной работе. Всю весну Могилевец полезен на перехватах, в позиционной обороне, причём его игра остаётся как бы за кадром: все видят голы, немногие обращают внимание на отборы, а кто видит, как игрок выжимает атаку соперника подальше от ворот, не вступая в активное единоборство? Вот Могилевец — игрок такого склада.