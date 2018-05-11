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20:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Олег Романцев: Такими бойцами, как Дзюба, грех разбрасываться

Титулованный тренер — о дерби «Спартак» — «Динамо» и составе сборной на ЧМ-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

Самый титулованный российский тренер поделился мнением о предстоящем дерби «Спартак» — «Динамо» и невызове в сборную России на чемпионат мира-2018 Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова.

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— Когда вы из Красноярска приходили в «Спартак», уже знали, что матчи с «Динамо» для красно-белых особенные?

— Конечно, ведь, согласно истории этих клубов, они давние и непримиримые соперники. О чем я еще мальчишкой читал в отчетах об их встречах в любых турнирах. Ну и, конечно, когда сам надел спартаковскую футболку, а затем взял в руки и тренерский свисток, на себе испытал тот особый настрой, который рождают эти поединки.

— Какой из них запомнился защитнику Романцеву?

— Как ни странно, это был четвертьфинал Кубка СССР, в котором мы встречались с динамовцами в Чимкенте.

— Почему там?

— Дело в том, что именно в этом городе «Динамо» проводило свой предсезонный сбор. К тому же, согласно турнирной сетке, оно было хозяином. Вот нам и пришлось лететь в Казахстан. Не помню уж, почему, но добрались мы туда рано утром только в день игры. А поскольку разница во времени составляла четыре часа, то сразу же по прибытии мы отправились в гостиницу спать. Потом нас разбудили на обед, накормили переперченным харчо и повезли на стадион. Словом, подготовка была еще та. Что мы и ощутили уже в первом тайме. Соперник был свежее, маневреннее. Особенно выделялся Валерий Газзаев, который буквально летал по флангам, затерзав меня и партнеров по обороне. Не случайно, что счет открыли динамовцы: точным ударом Латыш пробил Дасаева. А на последней минуте за снос Никонова был назначен пенальти. Но Гонтарь парировал удар Букиевского, а добитый Шавло мяч судья Баскаков отменил, объявив, что время первого тайма вышло.

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— Бесков в перерыве шумел?

— Было дело. Но в раздевалке еще была и смешная история. Когда Константин Иванович завершил свой горячий монолог, Старостин решил смягчить ситуацию. «Ну, что вы, Константин Иванович, сгущаете краски? Счет-то мы сравняли.» А когда Николаю Петровичу объяснили, что арбитр гол не засчитал, то Дед приподнял очки и на все раздевалку выкрикнул: «Ну и чудак этот судья на букву М!» И все схватились за животы.

— Помнится, что во втором тайме вам было не до смеха…

— Это уж точно. Тут и перелет сказался, и харчо, в котором перца не пожалели. Вот соперник нам еще пару мячей положил и с хорошим настроением отправился в полуфинал.

— А какое из дерби хранит память Романцева-тренера?

— Пожалуй, то, что состоялось в сентябре 1991-го в Лужниках. В тот вечер у нас получалось все. И лишь первые полчаса на поле было еще какое-то подобие равновесия сил. А потом мы смяли команду моего друга Валерия Газаева. Да и счет, как говорят в Одессе, был «нарядный» — 7:1!

Три гола Сметанину забил защитник Димка Попов. А сияющий от счастья Николай Петрович, воспользовавшись паузой в раздевалке, после матча произнес: «Нет слов!».

— Но было ведь в вашей биографии еще одно уникальное дерби, в котором Романцеву была поставлена задача не проиграть… «Спартаку».

— Это случилось уже почти на закате тренерской карьеры, которую, волею судьбы, я завершал в «Динамо». В том сезоне оно впервые в истории могло вылететь в первую лигу. И за три тура до конца сезона-2004 я все-таки дал согласие возглавить команду. Так получилось, что в матче со «Спартаком» для сохранения прописки нам хватало очка. И не видать бы его, если бы не Максим Левицкий, который при счете 1:1 вытащил мертвый мяч после удара головой Пьяновича. А напомнил о себе «Спартаку» Володя Бесчастных, который в той встрече забил первый гол. Такое тоже не забывается…

— Что скажете о воскресном дерби, в котором «Динамо» может либо завоевать путевку в Лигу Европы, либо стать одной из двух команд, которым предстоит в стыковых матчах бороться за сохранение прописки в премьер-лиге?

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— Но ведь и для «Спартака» это совсем не проходная встреча. Ведь победа гарантирует ему серебро, а значит и путевку в Лигу чемпионов. Значит, будет жарко.

— На кого ставите?

— Извините, но я не из прогнозистов. Пожалуй, сейчас «Спартак» сильнее, да и состав у него мастеровитее, мощнее. «Динамо» с приходом Димы Хохлова и Юры Никифорова, которых я очень уважаю, посвежело, задышало игрой. А здесь еще и турнирная ситуация будет гнать вперед. Словом, народу скучать не придется!

— Сейчас во всю обсуждается список тех, кого пригласил в сборную для поездки в Австрию Станислав Черчесов. Как отнеслись к тому, что в нем нет Дениса Глушакова и Дмитрия Комбарова, но есть Артем Дзюба?

— Что касается Дзюбы, то неожиданностью это не стало. Артем и в «Арсенале» показал, что тульская ссылка его не сломала и качества забивного форварда-лидера он сохранил. Такими футболистами с характером бойца грех разбрасываться.

Что касается, Глушакова и Дмитрия Комбарова, то здесь мне сложно объяснить решение Станислава Саламовича. Как главный тренер, он отвечает за все то, что происходит в сборной и ее результат.

А значит, имеет право на любые решения. Быть может, на их позиции он хочет посмотреть кого-то из новичков. Обычно в таких случаях говорят, что все расставит по местам только время.

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