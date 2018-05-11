Сборная Бразилии подтвердила, что Дани Алвес пропустит ЧМ-2018

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Ранее сообщалось, что, даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.