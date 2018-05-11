Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
12.05
Зенит-2
Шинник
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018
Лариса Гузеева оплатила пластику герою «Давай поженимся!»
Как выглядит новый кортеж Владимира Путина (видео)
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста
Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира
Дацюк прокатился на роликах вокруг арены (видео)
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
10 самых необычных зданий мира
Фоторепортажи
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
9Российские хоккеисты почтили память советских воинов
19:52 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная Бразилии подтвердила, что Дани Алвес пропустит ЧМ-2018

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес из-за травмы не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира—2018.

Источник: AP 2018

Результаты медобследования показали, что игрок не сможет выступить на турнире, сообщает пресс-служба сборной Бразилии в «Твиттере».

Во время загрузки произошла ошибка.

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене. Ранее сообщалось, что, даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

Бразильцы сыграют свой первый матч на турнире в России 17 июня со сборной Швейцарии. Затем южноамериканская команда встретится с Коста-Рикой (22 июня), а завершит групповой этап матчем с Сербией (27 июня).

Бразилия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России
РФС не выдал «Амкару», «Ростову» и «Тосно» лицензии на сезон
Расклады 30-го тура РФПЛ: кому что нужно для ЛЧ, ЛЕ и спасения
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
Хоккеисты сборной Франции разгромили Австрию на чемпионате мира
«Рома» на пути «Ювентуса». Что смотреть в выходные
Неймар уходит из ПСЖ в «Реал». Но это не точно
Новости
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В России появилась своя Эйфелева башня
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь