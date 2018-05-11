Кержаков: Отсутствие Кокорина станет самой серьезной потерей сборной РФ по футболу на ЧМ

В пятницу был оглашен расширенный список из 28 футболистов, которые поедут на сбор для подготовки к чемпионату мира — 2018. В окончательную заявку на турнир войдут 23 игрока. Защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Кокорин, забивший 10 мячей в 22 встречах текущего чемпионата России, пропустят чемпионат мира из-за травм.

«Самая серьезная потеря — отсутствие Александра Кокорина. Он очень здорово играл сезон до травмы, и это была бы огромная помощь для нашей команды», — считает Кержаков.

«По защитникам говорить сложно, потому что оборона сборной России была небезгрешна и с теми, кто сейчас травмирован. Это лишняя головная боль, так как те футболисты [Джикия и Васин] сыграли очень много матчей и понимали все задачи, которые перед ними ставит тренер. Но сейчас вызваны те игроки, которые есть», — продолжил эксперт.

Кержаков считает, что сборная России может добиться хорошего результата на турнире благодаря командной игре. «Самое главное, чтобы у сборной России была команда. Есть ситуации, когда много звезд, но нет команды. В нашей ситуации я бы хотел, чтобы на чемпионате мира не было звезд, но была команда-звезда», — подытожил собеседник агентства.