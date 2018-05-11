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19:40 (мск), источник: ТАСС

Кержаков: Отсутствие Кокорина станет самой серьезной потерей сборной РФ по футболу на ЧМ

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Отсутствие травмированного нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина в составе сборной России на домашнем чемпионате мира будет самой большой кадровой потерей национальной команды. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий российской сборной, старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков.

В пятницу был оглашен расширенный список из 28 футболистов, которые поедут на сбор для подготовки к чемпионату мира — 2018. В окончательную заявку на турнир войдут 23 игрока. Защитники Виктор Васин, Георгий Джикия и нападающий Кокорин, забивший 10 мячей в 22 встречах текущего чемпионата России, пропустят чемпионат мира из-за травм.

«Самая серьезная потеря — отсутствие Александра Кокорина. Он очень здорово играл сезон до травмы, и это была бы огромная помощь для нашей команды», — считает Кержаков.

«По защитникам говорить сложно, потому что оборона сборной России была небезгрешна и с теми, кто сейчас травмирован. Это лишняя головная боль, так как те футболисты [Джикия и Васин] сыграли очень много матчей и понимали все задачи, которые перед ними ставит тренер. Но сейчас вызваны те игроки, которые есть», — продолжил эксперт.

Кержаков считает, что сборная России может добиться хорошего результата на турнире благодаря командной игре. «Самое главное, чтобы у сборной России была команда. Есть ситуации, когда много звезд, но нет команды. В нашей ситуации я бы хотел, чтобы на чемпионате мира не было звезд, но была команда-звезда», — подытожил собеседник агентства.

Чемпионат мира пройдет с 14 по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах России. Россияне на групповом этапе сыграют с командами Саудовской Аравии (14 июня), Египта (19 июня) и Уругвая 25 июня).

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