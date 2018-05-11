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19:29 (мск), источник: Р-Спорт

Рыбус вошел в расширенный состав сборной Польши на ЧМ-2018

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Защитник московского «Локомотива» Мацей Рыбус включен в предварительный состав сборной Польши по футболу на чемпионат мира-2018 в России, сообщается на официальном сайте Польского футбольного союза (PZPN).

Источник: AP 2018

В четверг был объявлен список, в который вошли 35 человек.

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Полностью состав выглядит следующим образом:

вратари — Лукаш Скорупский («Рома», Италия), Лукаш Фабианьский («Суонси Сити», Уэльс), Войцех Щенсный («Ювентус, Италия), Бартош Бялковский («Ипсвич Таун», Англия);.

защитники — Ян Беднарек («Саутгемптон», Англия), Бартош Берешиньский («Сампдория», Италия), Тиаго Сионек (СПАЛ, Италия), Камиль Глик («Монако»), Артур Енджейчик, Михал Паздан (оба — «Легия»), Марцин Каминьский («Штутгарт», Германия), Томаш Кендзера («Динамо» Киев, Украина), Лукаш Пищек («Боруссия» Дортмунд, Германия), Мацей Рыбус («Локомотив», Россия);.

полузащитники — Якуб Блащиковский («Вольфсбург», Германия), Павел Давидович («Палермо», Италия), Пшемыслав Франковский («Ягеллония»), Яцек Горальский («Лудогорец», Болгария), Камил Гросицкий («Халл Сити», Англия), Дамиан Кадзиор, Шимон Журковский, Рафал Курзава (все — «Гурник», Забже), Кароль Линетти («Сампдория», Италия), Мацей Макушевский («Лех»), Кшиштоф Мончиньский, Себастьян Шиманьский (оба — «Легия»), Славомир Пешко («Лехия»), Гжегож Крыховяк («Вест Бромвич», Англия), Пётр Зелиньский («Наполи», Италия);.

нападающие: Давид Ковнацки («Сампдория», Италия), Роберт Левандовский («Бавария», Германия), Аркадиуш Милик («Наполи», Италия), Кшиштоф Пентек («Краковия»), Лукаш Теодорчик («Андерлехт», Бельгия), Камиль Вильчек («Брондбю», Дания).

Окончательный состав сборной Польши будет объявлен 4 июня. Польская команда на групповом этапе чемпионата мира сыграет со сборными Сенегала, Колумбии и Японии.

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