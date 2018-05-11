Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Отказ от украинства: Одесса станет новым Севастополем - эксперт
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Трехлетняя девочка с синдромом Дауна стала моделью
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
Поклонники назвали 67-летнюю Алферову эталоном женственности
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Генгам
Марсель
Футбол. Первый дивизион
12.05
Тамбов
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
12.05
Спартак-2
Сибирь
Футбол. Первый дивизион
12.05
Балтика
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
12.05
Енисей
Динамо СПб
Футбол. Первый дивизион
12.05
Зенит-2
Шинник
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
Пригожин раскритиковал выступление Юлии Самойловой
Умер режиссер фильма «В моей смерти прошу винить Клаву К.»
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Расклады 30-го тура РФПЛ: кому что нужно для ЛЧ, ЛЕ и спасения
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
После слов украинского певца о России треть зрителей покинули зал
Спор РФ и Польши об останках русского офицера
Как армия к войне: Билл Гейтс призывает готовиться к глобальным эпидемиям
Ученые предложили ужинать днем
Киркоров и Лолита пожалели, что купили жилье в Болгарии
В Испании ограничивают аренду жилья для туристов
Фоторепортажи
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
12Роман Павлюченко: спящий гигант завершает карьеру
19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

Три игрока «Ростова» попали в состав сборной Исландии для участия на ЧМ-2018

Сборная Исландии объявила состав из 23 футболистов, которые будут готовиться для участия на чемпионате мира — 2018.

Источник: AP 2018

В заявке команда оказалось сразу три игрока российского «Ростова».

Читайте также
Гудьонсен: Исландские болельщики ожидают хорошего выступления сборной на ЧМ-2018

Вратари: Ханнес Халлдорсон («Раннерс»), Рунар Рунарссон («Норшелланн»), Фредерик Шрам («Роскилле»).

Защитники: Кари Арнасон («Абердин»), Ари Скуласон («Локерен»), Биркир Севарссон («Валюр»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Хордур Магнуссон («Бристоль Сити»), Холмар Эйолфссон («Левски»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Самуэль Фридьонссон («Волеренга»).

Полузащитники: Йоханн Гудмундссон («Бёрнли»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Арнор Траустасон («Рапид»), Эмил Холлфредссон («Удинезе»), Гилфи Сигурдссон («Эвертон»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Арон Гуннарссон («Кардифф Сити»).

Нападающие: Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бодварссон («Рединг»), Рюрик Гисласон («Нюрнберг»), Альберт Гудмундссон («ПСВ Эйндховен»).

На ЧМ-2018 сборная Исландии сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Исландия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ростов
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Почему плакал Шатов после гола "Зениту"? Объясняем
Маша + Саша! Кто новый бойфренд Марии Шараповой
Олимпийцы дождались Гусева: что изменилось в сборной России
РФС не выдал «Амкару», «Ростову» и «Тосно» лицензии на сезон
Расклады 30-го тура РФПЛ: кому что нужно для ЛЧ, ЛЕ и спасения
Павел Буре поделился мнением об игре сборной России на ЧМ
Хоккеисты сборной Франции разгромили Австрию на чемпионате мира
«Рома» на пути «Ювентуса». Что смотреть в выходные
Неймар уходит из ПСЖ в «Реал». Но это не точно
Спорт-Экспресс
Авто
На АЗС хотят оставить только три вида топлива Таким образом Росстандарт хочет помешать продаже на заправках не подходящих для автомобилей видов топлива, к примеру, керосина или мазута
Hi-Tech
Раскрыта тайна Пизанской башни Группа геологов и инженеров установила, каким образом Пизанская башня смогла не упасть...
Кино
Ирина Шейк, Эмбер Херд, Лупита Нионго и три премьеры Канн 2018 Престижный киносмотр продолжается: главные звезды мира кино блистают на красных дорожках на Лазурном берегу
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
Мутко может заняться строительством в России
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
7 самых актуальных оттенков теней на лето Приводим в пример легкие варианты макияжа с яркими и необычными оттенками
Дети
Молодой муж Кудрявцевой показал беременную жену Телеведущей уже не удается скрывать фигуру под мешковатыми нарядами.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь