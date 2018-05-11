Три игрока «Ростова» попали в состав сборной Исландии для участия на ЧМ-2018
Сборная Исландии объявила состав из 23 футболистов, которые будут готовиться для участия на чемпионате мира — 2018.
Сборная Исландии объявила состав из 23 футболистов, которые будут готовиться для участия на чемпионате мира — 2018.
В заявке команда оказалось сразу три игрока российского «Ростова».
Вратари: Ханнес Халлдорсон («Раннерс»), Рунар Рунарссон («Норшелланн»), Фредерик Шрам («Роскилле»).
Защитники: Кари Арнасон («Абердин»), Ари Скуласон («Локерен»), Биркир Севарссон («Валюр»), Сверрир Ингасон («Ростов»), Хордур Магнуссон («Бристоль Сити»), Холмар Эйолфссон («Левски»), Рагнар Сигурдссон («Ростов»), Самуэль Фридьонссон («Волеренга»).
Полузащитники: Йоханн Гудмундссон («Бёрнли»), Биркир Бьярнасон («Астон Вилла»), Арнор Траустасон («Рапид»), Эмил Холлфредссон («Удинезе»), Гилфи Сигурдссон («Эвертон»), Олафур Скуласон («Карабюкспор»), Арон Гуннарссон («Кардифф Сити»).
Нападающие: Альфред Финнбогасон («Аугсбург»), Бьорн Сигурдарсон («Ростов»), Йон Бодварссон («Рединг»), Рюрик Гисласон («Нюрнберг»), Альберт Гудмундссон («ПСВ Эйндховен»).
На ЧМ-2018 сборная Исландии сыграет в одной группе с командами Аргентины, Нигерии и Хорватии.