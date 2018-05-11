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18:41 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Дани Алвес не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2018 из-за травмы

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира — 2018, сообщает Globo Esporte.

Источник: Reuters

По информации издания, сегодня, 11 мая, игрок прошёл дополнительное медобследование, по итогам которого врач сборной Бразилии Родриго Ласмар пришёл к выводу, что защитник не сможет восстановиться от повреждения и выступить на ЧМ-2018.

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Даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене.

Бразильцы сыграют свой первый матч на турнире в России 17 июня со сборной Швейцарии. Затем южноамериканская команда встретится с Коста-Рикой (22 июня), а завершит групповой этап матчем с Сербией (27 июня).

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