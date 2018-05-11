СМИ: Дани Алвес не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2018 из-за травмы
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира — 2018, сообщает Globo Esporte.
Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Дани Алвес не сможет помочь своей национальной команде на чемпионате мира — 2018, сообщает Globo Esporte.
По информации издания, сегодня, 11 мая, игрок прошёл дополнительное медобследование, по итогам которого врач сборной Бразилии Родриго Ласмар пришёл к выводу, что защитник не сможет восстановиться от повреждения и выступить на ЧМ-2018.
Даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.
35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи
Бразильцы сыграют свой первый матч на турнире в России 17 июня со сборной Швейцарии. Затем южноамериканская команда встретится с