СМИ: Дани Алвес не поможет сборной Бразилии на ЧМ-2018 из-за травмы

Источник: Reuters

По информации издания, сегодня, 11 мая, игрок прошёл дополнительное медобследование, по итогам которого врач сборной Бразилии Родриго Ласмар пришёл к выводу, что защитник не сможет восстановиться от повреждения и выступить на ЧМ-2018.

Читайте также Дани Алвес рискует пропустить чемпионат мира в России из-за травмы

Даже если Алвесу не потребуется операция, он сможет вернуться к тренировкам только через шесть недель.

35-летний футболист получил травму в финале Кубка Франции против «Ле-Эрбье» (2:0) и был заменён на 41-й минуте встречи из-за болей в колене.