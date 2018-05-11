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18:25 (мск), источник: Р-Спорт

Четвертая тренировочная площадка к ЧМ-2018 открылась на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 11 мая — РИА Новости. Четвертая тренировочная площадка к чемпионату мира по футболу 2018 года открылась на Ставрополье в городе Лермонтов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

«Строительство спортплощадки в Лермонтове было завершено в 2017 году. Стоимость объекта составила около 152 миллионов рублей. В том числе 40,4 (миллиона) — из краевого бюджета. Более 107 миллионов рублей в объект вложены из федеральной казны. Остальная часть строительства обеспечена за счёт муниципальных средств», — говорится в сообщении.

Арена, которая носит название «Бештау», включает футбольное поле с натуральным травяным покрытием, оборудованные раздевалки, зал для пресс-конференций и другие помещения, вместимость трибун составляет 500 мест, добавили в пресс-службе.

Арена «Бештау» посвящена памяти Героя Советского Союза, танкиста, фронтовика Великой Отечественной войны — Николая Ефимовича Матвиенко, отмечают власти.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

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