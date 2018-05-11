Coca-Cola и Баста представили русскоязычный гимн ЧМ-2018

«Я желаю нашей cборной единства на поле и достойной игры. А всем болельщикам — крепкой и искренней поддержки. Чемпионат мира по футболу ФИФА — это грандиозное событие, которое встречает наша страна. Я рад, что имею к нему отношение и как любитель футбола, и как посол от Ростова-на-Дону, и как музыкант», — рассказал Баста.