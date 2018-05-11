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17:20 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

Coca-Cola и Баста представили русскоязычный гимн ЧМ-2018

Компания Coca-Cola презентовала футбольный гимн чемпионата мира по футболу. Его русскоязычная версия «Миллион голосов» написана популярным рэп-музыкантом Бастой.

«Я желаю нашей cборной единства на поле и достойной игры. А всем болельщикам — крепкой и искренней поддержки. Чемпионат мира по футболу ФИФА — это грандиозное событие, которое встречает наша страна. Я рад, что имею к нему отношение и как любитель футбола, и как посол от Ростова-на-Дону, и как музыкант», — рассказал Баста.

Оригинальную версию футбольного гимна Coca-Cola для ЧМ-2018 под названием Colors написал американский музыкант Джейсон Деруло.

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