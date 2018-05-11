Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Coca-Cola и Баста представили русскоязычный гимн ЧМ-2018
Компания
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Компания
«Я желаю нашей cборной единства на поле и достойной игры. А всем болельщикам — крепкой и искренней поддержки. Чемпионат мира по футболу ФИФА — это грандиозное событие, которое встречает наша страна. Я рад, что имею к нему отношение и как любитель футбола, и как посол от
Оригинальную версию футбольного гимна