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16:49 (мск), источник: ТАСС

Суд частично удовлетворил иск Минспорта РФ к подрядчику стадиона ЧМ-2018 в Самаре

ТАСС, 11 мая. Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск Министерства спорта РФ к генеральному подрядчику строительства стадионов «Самара- Арена» производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань». Об этом сообщается в материалах дела, опубликованных в картотеках арбитражных дел.

Источник: РИА "Новости"

В феврале Минспорта РФ направило два иска против компании «Казань» на суммы 555,5 млн рублей (по строительству стадиона «Мордовия-Арена» в Саранске, подрядчиком также выступала ПСО «Казань») и 609,7 млн рублей (Самара), третьими лицами по делу выступали АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Как следует из материалов дела, первый иск был отклонен, а в отношении второго суд постановил, что размер требуемой неустойки необходимо рассчитывать исходя из стоимости работ по устройству наружных пандусов (49 млн 591 тыс. рублей), а не из общей стоимости всех работ по возведению стадиона. При этом истец сообщал, что общая задержка строительных работ повлекла за собой сдвиг сроков сдачи пандусов. В результате судом было принято решение о взыскании с подрядчика суммы 1 млн 34 тысячи 179 рублей.

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Данные решения могут быть обжалованы в течение месяца с даты его принятия.

Предприятие «Спорт-Инжиниринг», которое находится в ведомственном подчинении Минспорта РФ и с 2014 года выполняет функции застройщика стадионов к ЧМ-2018, в феврале разместило на своем сайте сообщение о предъявлении исков ряду компаний, среди которых была и ПСО «Казань». Отмечалось, что иски поданы в соответствии с условиями государственных контрактов, которые эти компании нарушили в части выполнения ряда обязательств по графикам строительных работ. Суть исков относилась к прошедшим периодам, когда были допущены отклонения по определенным видам работ.

Матчи чемпионата мира по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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