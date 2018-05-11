Суд частично удовлетворил иск Минспорта РФ к подрядчику стадиона ЧМ-2018 в Самаре

В феврале Минспорта РФ направило два иска против компании «Казань» на суммы 555,5 млн рублей (по строительству стадиона «Мордовия-Арена» в Саранске, подрядчиком также выступала ПСО «Казань») и 609,7 млн рублей (Самара), третьими лицами по делу выступали АНО «Арена-2018» и ФГУП «Спорт-Инжиниринг». Как следует из материалов дела, первый иск был отклонен, а в отношении второго суд постановил, что размер требуемой неустойки необходимо рассчитывать исходя из стоимости работ по устройству наружных пандусов (49 млн 591 тыс. рублей), а не из общей стоимости всех работ по возведению стадиона. При этом истец сообщал, что общая задержка строительных работ повлекла за собой сдвиг сроков сдачи пандусов. В результате судом было принято решение о взыскании с подрядчика суммы 1 млн 34 тысячи 179 рублей.