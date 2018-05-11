Созин: Березуцкие поступили непрофессионально, отказавшись от вызова в сборную

«Состав был предсказуем. Понятно, что Фёдор Чалов попал в список в последний момент. Он это заслужил. Молодой парень, 20 лет. Три гола «Арсеналу» вытащили его на чемпионат мира. Давно у нас не появлялось молодых ребят, которые бы забивали в РФПЛ по три мяча.



Меня очень расстроило, что в сборной России нет братьев Березуцких. Видимо, что-то поменялось в сознании людей. Мечта любого спортсмена — это участие в домашнем чемпионате мира или Олимпиаде. Упрашивать никого не надо. Сейчас ситуация была такая, что Березуцкие были очень нужны нашей команде, это сразу бы успокоило ситуацию. Понятно, что благодаря им мы не станем сразу главными претендентами на победу в мундиале, вопрос не только в них. Просто два брата и Акинфеев намного надёжнее для сборной, чем Комбаров, Кутепов и Гранат. Упрашивать людей играть за сборную нельзя. Спортсмены должны сами понимать, что это цель жизни.