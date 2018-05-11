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18:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Созин: Березуцкие поступили непрофессионально, отказавшись от вызова в сборную

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о кадровых решениях главного тренера сборной России Станислава Черчесова при составлении расширенного списка команды для подготовки к чемпионату мира-2018.

Источник: РИА "Новости"

«Состав был предсказуем. Понятно, что Фёдор Чалов попал в список в последний момент. Он это заслужил. Молодой парень, 20 лет. Три гола «Арсеналу» вытащили его на чемпионат мира. Давно у нас не появлялось молодых ребят, которые бы забивали в РФПЛ по три мяча.

Меня очень расстроило, что в сборной России нет братьев Березуцких. Видимо, что-то поменялось в сознании людей. Мечта любого спортсмена — это участие в домашнем чемпионате мира или Олимпиаде. Упрашивать никого не надо. Сейчас ситуация была такая, что Березуцкие были очень нужны нашей команде, это сразу бы успокоило ситуацию. Понятно, что благодаря им мы не станем сразу главными претендентами на победу в мундиале, вопрос не только в них. Просто два брата и Акинфеев намного надёжнее для сборной, чем Комбаров, Кутепов и Гранат. Упрашивать людей играть за сборную нельзя. Спортсмены должны сами понимать, что это цель жизни.

Опытные футболисты ЦСКА поступили непрофессионально. Знаю, что с ними были разговоры и на тренировку к ним приезжал Станислав Черчесов. Это всё уже в прошлом. Но для сборной их точно будет не хватать. Я никогда не буду на их месте, но, на мой взгляд, от домашнего чемпионата мира отказываться нельзя. Хочешь ты или нет работать с тренером, ты просто должен помочь своей команде. Мне непонятно, как сейчас Черчесов будет закрывать проблемы в обороне, — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

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