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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин не вошел в заявку сборной России на чемпионат мира-2018

Сборная России по футболу объявила расширенный состав на домашний чемпионат мира-2018, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

По регламенту ФИФА, в расширенную заявку включены 35 игроков, но только 28 из них примут участие в учебно-тренировочном сборе.

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в заявку сборной России не вошел, хотя ранее СМИ призывали главного тренера Станислава Черчесова вернуть в команду экс-капитана. В текущем сезоне казахстанской премьер-лиги на счету Аршавин четыре мяча и пять голевых передач в восьми матчах.

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Расширенный состав сборной России:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит»);.

Защитники: Владимир Гранат, Руслан Камболов, Федор Кудряшов (все — «Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Юрий Жирков, Далер Кузяев (все -«Зенит»), Роман Зобнин, Александр Самедов (оба — «Спартак»), Антон Миранчук, Алексей Миранчук (оба — «Локомотив»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал», Тула), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

Дополнительно в список включены:
Вратарь: Маринато Гильерме («Локомотив»);
Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»);
Полузащитники: Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»).
Нападающие: Антон Заболотный, Дмитрий Полоз (оба — «Зенит»).

ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России в группе А встретится с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.

Отметим, что последний матч за сборную России Аршавин провел в 2012 году, когда вышел на поле в товарищеской встрече с Кот-д`Ивуаром (1:1). За национальную команду он забил 17 голов в 74 играх. Полузащитник выступал на двух чемпионатах Европы (2008 и 2012), но никогда не играл на ЧМ.

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