«Кто сказал, что у нас с Дзюбой был конфликт?» Черчесов — о расширенном составе России на ЧМ-2018

Источник: Sport24

Сегодня Станислав Черчесов объявил расширенный состав сборной России на ЧМ-2018. В него вошли 28 футболистов, которые поедут на сборы в Новогорск ( 18—20 мая ) и Австрию ( 20—31 мая ). Еще 7 игроков попали в дополнительный список. Они не будут участвовать в сборах, но, в теории, имеют шансы принять участие в ЧМ-2018.

Черчесов на специальной пресс-конференции уже объяснил свой выбор.

О Дзюбе

— Не знаю, кто сказал, что у нас был конфликт? После Кубка Конфедераций Дзюба сам говорил, что не проявлял себя в «Зените», поэтому мы его и не вызывали. Сейчас другая история.

Мы специально не приглашали Шатова и Дзюбу на последние матчи, так как они только поменяли команды. Ребята могли вылететь на 10 дней и плохо подготовиться к играм клуба. Надеюсь, что я был прав в этом плане.

Когда футболист стабильно играет, мы всегда обращаем на него внимания. Дзюба — взрослый человек, который взросло и умно рассуждает.

Единственное, мне не понравилось, что он сказал, что будет запасным. У нас запасных нет.

О непопадании в основной список Глушакова

— Есть сегодняшнее состояние. Газинский был со сборной России, потом не вызывался, сейчас снова вышел на тот уровень, который нас устраивает. Кто-то теряет позицию, кто-то обретает. У нас спортивный принцип.

Вы правильно говорите, Глушаков — лидер в раздевалке, но сегодня ситуация такая. Мы смотрим на состояние игроков, тут нет никаких подводных камней, «зажил» пенальти или нет. У нас хорошие отношения со всеми.

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О Чалове

— Мы уже говорили не раз, что смотрим за всеми. По Чалову — дело не в последних трех голах, смотрели за ним еще со сборов. В этот раз целенаправленно следили, чудес не бывает.

Кто как работает на сборах, тот так и играет в сезоне. Он, как и Кучаев, смотрелся хорошо и на сборах, и в сезоне. Есть определенный цикл, от которого мы отталкиваемся. Если бы Кучаев не получил травму, это была бы еще одна приятная головная боль для меня.

О капитане сборной России на ЧМ-2018

— Капитан у нас Акинфеев.

Об Аршавине

— Я видел его на сборах, он уважаемый футболист. Когда задают такие вопросы, даже не знаешь, как ответить, какие слова подобрать. Есть время и место для всего. Да, к тем же Березуцким я реально ездил и разговаривал.

Ситуация такова, что у нас есть футболисты, которые идут в гору, им надо помогать развиваться. Аршавина десятилетней давности я бы с большущим удовольствием имел в своем составе.

О травме Селихова

— Конечно, изначально он был в списке. Но утром позвонили из «Спартака» и сказали, что у Селихова травма.. Я поговорил с врачом «Спартака» Вартапетовым, который сообщил, что Саша не сможет быть в сборной. В понедельник мы направим список в ФИФА. Не хотелось бы, чтобы были еще корректировки.

О невызове Шатова

— Он травмирован. Не знаю, есть ли шансы у него. Они были бы велики, если бы Олег играл. Переход в «Краснодар» пошел ему на пользу. Увы, не могли рассматривать Шатова, хотя и хотели.

О состоянии Дзагоева

— До травмы он играл хорошо, в том числе в сборной России. Я сегодня переписывался с тренером ЦСКА по физподготовке. Дзагоев уже может играть, в последнем туре не вышел только из-за риска перебора желтых карточек. Надо смотреть на амплуа.

О Луневе и Джанаеве

— Лунев уже в общей группе тренируется. Мы сделали обследования, было выявлено, что все нормально. У меня когда-то была такая травма, и я поделился с ним опытом, как правильно восстанавливаться.

В «Зените», наверное, не рискнуть ставить его в старт, но на замене он будет. Джанаев полностью восстановился от травмы. Мы знаем его не по тому, как он играл в «Спартаке» или «Тереке». Мы смотрим, как игрок чувствует себя в сборной.

К примеру, Селихов, он знакомый, но первый раз приехал в сборную и чувствовал себя не в своей тарелке. Дальше было лучше. И Чалов, и Ташаев так будут себя ощущать. У всех адаптационный период разный.

О русском языке Марио Фернандеса

— Марио уже все понимает, только не говорит. У нас есть помощник, который хорошо знает и португальский, и русский. Вообще, это не самый главный аспект.

Об Алексее Миранчуке

— Нам важно найти баланс между опытом и молодостью. В этом плане мы на правильном пути. У России есть молодые игроки, которые проявляют себя, есть и опытные. Такие футболисты могут принести большую пользу, если возьмут на себя игру.

Алексею Миранчуку в нашей команде больше подходит роль второго нападающего. Хотя в «Локо» он играет еще и на позиции крайнего полузащитника. Последние матчи показывают, что Алексей прибавляет.

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О Ерохине

— Он весь сезон играет в «Зените» на позиции опорника, где ему не совсем комфортно. Да, Ерохин критично воспринимается в последнее время. Три гола и одна передача в РФПЛ? На этой позиции это не так уж и мало. В любом случае, он нужен нам как игрок тройки атаки.

О Смолове

— У нас есть, что есть и надо работать с тем, что имеем. Нужно стараться сделать все по нашей программе, я не жалуюсь, у меня нет времени. Не согласен с определением, что у нас только средние футболисты. Посмотрите на голы Смолова Франции и Испании. Думаю, что французы и испанцы не думают, что пропустили голы от среднего футболиста.

О состоянии Джикии

— Для нормального человека он больше чем здоров, но он не готов играть в сборной. Мы должны брать только тех, кто реально готов.

О причинах объявления состава именно сейчас

— Футболисты должны быть в курсе. Было бы неправильно за один день до официальной заявки объявлять, игроки должны иметь планы. Кто-то хочет отдыхать.

На Кубке конфедераций у нас был Тарасов в заявке, так как надо было играть с Новой Зеландией. Тарасов вышел именно с этой командой и помог. Конечно, мы держим соперников в голове, выбирая состав.

О 7 «запасных» игроках

— Запасные — неправильное слово. Они тоже в списке, тоже члены нашей команды. Для них мы составили план тренировочного процесса, который они будут выполнять, чтобы быть в хорошем тонусе. Оеюяьа должны вести себя соответствующим образом, чтобы быть в хорошем состоянии, если, не дай бог, что-то случится и они нам понадобятся.

О товарищеских матчах с Австрией и Турцией

— Было желание сыграть с соперниками, которые похожи на тех, что будут на ЧМ-2018. Почему Австрия? Мы там на сборе, 30 минут — и уже приехали на стадион. Стадион хороший, зрители хорошие.

Перед Евро-2016 никто не ходил на товарищеские матчи. Когда меня спросили, с кем играть в Австрии, я сразу сказал, что с Австрией! Люди придут, атмосфера будет хорошая.

Турция — южная команда, которая чем-то напоминает Уругвай, плюс мы должны им игру.

Основной список

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА Москва), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург).

Защитники: Владимир Гранат («Рубин» Казань), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Федор Кудряшов («Рубин» Казань), Илья Кутепов («Спартак» Москва), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Игорь Смольников («Зенит» Санкт-Петербург), Мариу Фернандес (ЦСКА Москва).

Полузащитники: Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА Москва), Алан Дзагоев (ЦСКА Москва), Александр Ерохин («Зенит» Санкт-Петербург), Юрий Жирков («Зенит» Санкт-Петербург), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Далер Кузяев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Миранчук («Локомотив» Москва), Александр Самедов («Спартак» Москва), Александр Ташаев («Динамо» Москва), Денис Черышев («Вильярреал» Испания).

Нападающие: Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив» Москва), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА Москва).