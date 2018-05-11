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14:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Понятный состав. Черчесов вызвал лучших

Станислав Черчесов обнародовал расширенную заявку сборной России на чемпионат мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Без сюрпризов. Хотя это зависит от ожиданий. А они у каждого свои.

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Состав сборной России

28 игроков, которые приглашены на сбор перед чемпионатом мира-2018

вратари (4): Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге», Бельгия), Сослан Джанаев («Рубин»), Андрей Лунев («Зенит») .

защитники (9): Владимир Гранат («Рубин»), Руслан Камболов («Рубин»), Федор Кудряшов («Рубин»), Илья Кутепов («Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче», Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»), Игорь Смольников («Зенит»), Мариу Фернандес (ЦСКА).

полузащитники (11): Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин (ЦСКА), Алан Дзагоев (ЦСКА), Александр Ерохин («Зенит»), Юрий Жирков («Зенит»), Роман Зобнин («Спартак»), Далер Кузяев («Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Александр Самедов («Спартак»), Александр Ташаев («Динамо»), Денис Черышев («Вильярреал», Испания).

нападающие (4): Артем Дзюба («Арсенал» Тула), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»), Федор Чалов (ЦСКА).

7 игроков, которые дополняют список из 35 футболистов для ФИФА и могут быть привлечены в сборную при необходимости

Вратарь (1): Гильерме («Локомотив»)
Защитники (2): Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Полузащитники (2): Денис Глушаков («Спартак»), Антон Швец («Ахмат»)
Нападающие (2): Антон Заболотный («Зенит»), Дмитрий Полоз («Зенит»).

От заявки сборной всегда ждешь соблюдения спортивного принципа — вызов получают сильнейшие на данный момент, а не те, с кем тренер в хороших отношениях, с кем ему удобнее работать и приятнее вести задушевные беседы по вечерам.

Если смириться с тем фактом, что Денисову в сборную вход закрыт, и не пытаться понять логику приглашения Габулова, то этот принцип, можно сказать, соблюден. Начало хорошее, бывало и хуже.

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ОБОРОНА

В формировании обороны прослеживаются две линии. Первая — блочный принцип: три центральных защитника «Рубина». Вторая — смешанный состав: Нойштедтер, Кутепов, Семенов. Накануне «СЭ» опубликовал свою версию итоговой заявки — всего одно непопадание. Вместо предложенного нами Игнатьева вызов получил Семенов. Однако Владислав фигурирует в дополнительном списке из семи игроков. На всякий случай.

Справа есть Фернандес и Смольников. Да еще и Самедов, который у Черчесова играет — и неплохо — скорее флангового защитника, чем хавбека. Слева такого выбора нет — Рауш да Жирков. Комбаров, как мы и ожидали, не вошел в расширенную заявку, хотя и попал в тот же дополнительный список, что и Игнатьев. И Глушаков. Спартаковцам не позавидуешь: сначала возникли проблемы в команде, а теперь де-факто от их услуг отказалась сборная.

И вообще не о флангах обороны надо думать в первую очередь. Сейчас все силы должны быть брошены на построение центра.

Черчесов в ближайшие недели будет тестировать разные сочетания защитников, в том числе исходя из блочного принципа. Если он вызвал трех защитников «Рубина», значит, этот вариант держит в уме. Но пока, как и все мы, не знает, будет ли новое бердыевское изобретение работать в других условиях.

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ПОЛУЗАЩИТА

В полузащите никто не забыт. Все наши надежды — здесь. Зобнин, Кузяев, Головин могут образовать потрясающе мобильный центр, где первые двое располагаются чуть глубже, а третий — выше, под нападающими. На бумаге это выглядит сногсшибательно. Осталось только перенести с бумаги на поле. Не забыв о Дзагоеве, который, если наберет форму, может сыграть как третьего в этом треугольнике, так и оттянутого нападающего.

Газинский вместо Глушакова — тоже правильное решение. Первый находится в отличной форме: прекрасно разгоняет атаки (лучший среди всех опорников по количеству передач в последнюю треть поля — 13 за матч) и неплохо отбирает мяч. Ну как неплохо — в недавнем матче с «Локомотивом» он выжигал вообще все. Это формулировка такая нейтральная — чтобы не перехваливать. Но факт в том, что Юрий сейчас действительно здорово готов.

Но в то же время понятно, что он, как и Ерохин, — ближайший резерв.

Конкуренцию у нынешних Зобнина и Кузяева выиграть практически невозможно. Если только Черчесов не видит в Газинском чистого разрушителя.

Может быть, но смысла в этом нет, поскольку с ролью чистого разрушителя вполне справится и Зобнин. Да и нужен ли сборной такой исполнитель, если у нее есть великолепные хавбеки с функционалом box-to-box?

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НАПАДЕНИЕ

Все более-менее понятно и с атакой. Если мы говорим о базовой модели 3−5−2, то это или связка Смолов — Алексей Миранчук в быстрых атаках, или тандем Смолов — Дзюба в вязкой позиционной игре. Зависит от плана на матч, от стиля, тактики и особенностей соперника. Но уже хорошо, что вариантов несколько. Включая резерв из Ташаева, Чалова, Черышева и Антона Миранчука. Последний, к слову, не факт, что всего лишь резерв.

Пищу для размышлений получили. Чемпионат мира — на пороге. Теперь ждем и смотрим. На прозвучавшие выше вопросы и догадки ответы будут получены довольно скоро. Во всяком случае, хотелось бы их получить. Первый шаг — понимание того, что собирается делать тренерский штаб. Раньше с этим были проблемы. Надеюсь, сейчас все изменится. И обнародованный состав, признаться, обнадежил. Он понятный и логичный. Уже что-то.

МИХАИЛ БОРЗЫКИН

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