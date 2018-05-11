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14:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Мясо режут с двух сторон. Глушаков и Комбаров — мимо ЧМ-2018

Как и предполагал «СЭ», спартаковцы Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров не едут вместе с национальной командой на сбор в Австрию готовиться к чемпионату мира.

Источник: Спорт-Экспресс

И то, что оба включены в расширенный список, дает футболистам лишь слабую надежду.

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Год назад — герой и кумир, чемпион России и лидер сборной. Он отыграл все три матча на Кубке конфедераций, фактически забил первый гол команды в ворота Новой Зеландии. Казалось, его позиции незыблемы. Ну что может случиться, если сборной и так остро не хватает ярких личностей? Уберечься бы от травм. Избежать долгих кризисов. По силам это капитану чемпиона России? Конечно.

Но год для футбола — гигантский срок.

Как оказалось, даже месяц это много.

Место в составе «Спартака» Глушаков потерял в апреле. В мае объявляют состав сборной, и он — только в унизительной для себя расширенной части списка, в компании Швеца, Заболотного и Игнатьева.

И друга — Дмитрия Комбарова, с которым в «Спартаке» приключилась похожая история. Как под копирку.

Но клубные дела это одно, сборная — другое. Понеся наказание за свою плохую форму и, возможно, неправильное поведение в «Спартаке», Глушаков и Комбаров имели право на шанс в сборной. Наверное.

Во всяком случае, ничего компрометирующего в составе национальной команды они не делали, наоборот — честно откликались на все вызовы, играли с Катаром, Румынией и так далее. Были частью команды.

Получается, они понесли двойное наказание — сели на лавку в «Спартаке» (не исключено, надолго и с перспективой аренды) и вылетели из сборной за пять минут до начала главного турнира в жизни.

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Справедливо ли это? Вопрос спорный. Оба действительно в неважной форме. Но, пожалуй, Черчесов мог хотя бы посмотреть на футболистов в деле, в тренировочном процессе. Часто бывает, что кризис в клубе, наоборот, мотивирует на подвиги в сборной. Все это время они были вместе, вместе шли к общей цели. Черчесов сам часто говорил, как это важно. К тому же конкуренция в нашей команде не такая уж и заоблачная, чтобы так сразу резать мясо.

Нахождение спартаковцев в расширенном списке — слабое утешение. И из тех 28, которые поедут на сбор, надо будет убрать пятерых. На что тут рассчитывать? Не представляю.

Что бы они ни делали в «Спартаке», как бы неудачно ни выступали в последних матчах, такое наказание — слишком сильный удар по карьере. Или Черчесов пообщался с Каррерой и знает больше, чем мы?

Очень поучительная история.

ДМИТРИЙ ЗЕЛЕНОВ

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