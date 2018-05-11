Черчесов: В случае неприятности в сборную можно будет дозаявить любого игрока

«Список подан, но если уже после подачи окончательной заявки случится какая-то неприятность, то мы можем провести замены. В таком случае разрешается дозаявлять любого игрока. Таков регламент. А так все линии мы обсуждали, потому что мелочей не бывает. Сравнивали, кто как играл, кто как проводил сборы. Естественно, смотрели нынешнюю форму. Чемпионат мира у нас на носу, и мы учитывали, кто в какой сейчас форме, кто как себя в последнее время проявлял. Тем более мы с первого дня рекламировали, что двери в сборную открыты для любого футболиста, кто себя проявляет и достоин. Мы до сегодняшнего дня от своей линии не отступаем», — сказал Черчесов.