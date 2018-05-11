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13:02 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В городах ЧМ-2018 могут не запрещать жарить шашлыки

МЧС России объяснило ситуацию с возможным запретом жарить шашлыки в городах, принимающих ЧМ-2018.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты», — сообщили ТАСС в МЧС.

В министерстве отметили, что если пользоваться мангалом не запрещается, то нужно строго выполнять требования пожарной безопасности.

Мангал должен быть установлен в радиусе не менее 5 метров от строений, в радиусе 2 метров не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, а зона отдыха должна быть очищена от мусора и сухой растительности.

Если мангал находится на территории города, то нужно иметь под рукой огнетушитель.

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