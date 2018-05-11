В городах ЧМ-2018 могут не запрещать жарить шашлыки
МЧС России объяснило ситуацию с возможным запретом жарить шашлыки в городах, принимающих ЧМ-2018.
МЧС России объяснило ситуацию с возможным запретом жарить шашлыки в городах, принимающих ЧМ-2018.
«В связи с тем, что правкомиссией было рекомендовано субъектам ввести особый противопожарный режим на территориях соответствующих городских округов, то принимаемые ими постановления и определят территории, на которых будет введен особый противопожарный режим и вместе с ним соответствующие запреты», — сообщили ТАСС в МЧС.
В министерстве отметили, что если пользоваться мангалом не запрещается, то нужно строго выполнять требования пожарной безопасности.
Мангал должен быть установлен в радиусе не менее 5 метров от строений, в радиусе 2 метров не должно быть легковоспламеняющихся жидкостей, а зона отдыха должна быть очищена от мусора и сухой растительности.
Если мангал находится на территории города, то нужно иметь под рукой огнетушитель.