Артем Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал «СЭ» свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

— Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!

— Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу…

— На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

— Да? Отлично! Большое спасибо!

— Готовы рвать соперников за сборную России?