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13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артем Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!

Форвард — о включении в состав на ЧМ-2018.

Источник: Спорт-Экспресс

Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал «СЭ» свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.

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— Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!

— Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу…

— На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.

— Да? Отлично! Большое спасибо!

— Готовы рвать соперников за сборную России?

— Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную — это большая честь. Я к этому очень стремился! (Илья АНДРЕЕВ).

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