Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
Артем Дзюба: Готов рвать за сборную России. Я в нее очень стремился!
Форвард — о включении в состав на ЧМ-2018.
Форвард — о включении в состав на ЧМ-2018.
Нападающий тульского «Арсенала» Артем Дзюба прокомментировал «СЭ» свое включение в список футболистов, которые вызваны в сборную России для подготовки к чемпионату мира 2018 года.
— Артем, вас в сборную вызвали, поздравляем!
— Большое спасибо. Я еще не видел. Пока без комментариев. Пока не верю ни во что, пока сам не увижу…
— На официальном сайте РФС уже опубликован состав. Вы в cписке.
— Да? Отлично! Большое спасибо!
— Готовы рвать соперников за сборную России?
— Конечно! Для любого футболиста выступать за сборную — это большая честь. Я к этому очень стремился! (Илья АНДРЕЕВ).