Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая

Источник: РИА "Новости"

— На что наша сборная может претендовать на ЧМ-2018?

— Надеюсь, выйдет из группы. Это уже успех, потому что, напомню, в своей истории сборная России ни разу из группы не выходила, — заявил Черданцев в интервью «Собеседнику». — Дальше, против Испании, полагаю, шансов практически нет, а вот Португалию, если она, конечно, выйдет, в одном отдельном матче, если все сложится в нашу пользу, можно и пройти.

— За то время, что вы в спортивной журналистике — с 1996 года, — наша сборная была участником восьми крупных турниров — чемпионатов мира и Европы. Какая из сборных была сильнейшей, а какая слабейшей?