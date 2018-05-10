Георгий Черданцев: Не завидую Черчесову — эта сборная слабейшая
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев — о сборной России и предстоящем чемпионате мира.
Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев — о сборной России и предстоящем чемпионате мира.
— На что наша сборная может претендовать на ЧМ-2018?
— Надеюсь, выйдет из группы. Это уже успех, потому что, напомню, в своей истории сборная России ни разу из группы не выходила, — заявил Черданцев в интервью «Собеседнику». — Дальше, против Испании, полагаю, шансов практически нет, а вот Португалию, если она, конечно, выйдет, в одном отдельном матче, если все сложится в нашу пользу, можно и пройти.
— За то время, что вы в спортивной журналистике — с 1996 года, — наша сборная была участником восьми крупных турниров — чемпионатов мира и Европы. Какая из сборных была сильнейшей, а какая слабейшей?
— Сильнейшая — в 2008-м. А слабейшая, как ни прискорбно, это нынешняя команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Я не завидую Станиславу Черчесову.