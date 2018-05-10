Черчесов вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров команд-участниц ЧМ
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов занял пятое место в списке самых высокооплачиваемых тренеров
По данным Zoomin TV, ежегодная зарплата Черчесова составляет 2,5 миллиона евро. Он уступает только главному тренеру сборной Германии Йоахиму Леву (3,8 миллиона), Тите (сборная Бразилии, 3,4), Дидье Дешаму (сборная Франции, 3,4) и Хулену Лопетеги (сборная Испании, 2,9).
Полностью список выглядит следующим образом:
1. Йоахим Лев (Германия) — 3,8 миллиона евро,
2−3. Тите (Бразилия) — 3,4,
2−3. Дидье Дешам (Франция) — 3,4,
4. Хулен Лопетеги (Испания) — 2,9,
5. Станислав Черчесов (Россия) — 2,5,
6. Фернанду Сантуш (Португалия) — 2,18,
7−8. Карлуш Кейруш (Иран) — 1,9,
7−8. Гарет Саутгейт (Англия) — 1,9,
9. Хорхе Сампаоли (Аргентина) — 1,77,
10. Оскар Табарес (Уругвай) — 1,7,
11. Эктор Купер (Египет) — 1,5,
11. Хосе Пекерман (Колумбия) — 1,5,
13. Хуан Пицци (Саудовская Аравия) — 1,4,
14. Берт ван Марвейк (Австралия) — 1,17,
15. Рикардо Гарека (Перу) — 1,1,
16. Хуан Осорио (Мексика) — 1,
17−19. Оге Харейде (Дания) — 925 тысяч евро,
17−19. Акир Нисино (Япония) — 925,
17−19. Роберто Мартинес (Бельгия) — 925,
20. Владимир Петкович (Швейцария) — 845,
21. Эрве Ренар (Марокко) — 778,
22. Хеймир Хадльгримссон (Исландия) — 697,
23. Златко Далич (Хорватия) — 546,
24. Гернот Рор (Нигерия) — 497,
25−26. Янне Андерссон (Швеция) — 448,
25−26. Син Тхэ Ён (Южная Корея) — 448,
27. Эрнан Гомес (Панама) — 398,
28−29. Набиль Маалул (Тунис) — 348,
28−29. Оскар Рамирес (Коста-Рика) — 348,
30. Младен Крстаич (Сербия) — 298,
31. Адам Навалка (Польша) — 268,
32. Аллу Сиссе (Сенегал) — 200.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.