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18:51 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В продаже появились 8 марок, посвященных ЧМ-2018

АО «Марка» выпустила марки, посвященные командам чемпионата мира по футболу.

В почтовое обращение вышли восемь марок. На каждой из них — группа из 4 команд с изображениями флагов национальных сборных. Также на почтовых марках изображены официальная символика ЧМ-2018 и игровые моменты матчей.

Марки размером 42×30 мм номиналом 40 рублей изданы тиражом по 440 тысяч экземпляров каждая. Они поступили в продажу в отделения Почты России.

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