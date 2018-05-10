В продаже появились 8 марок, посвященных ЧМ-2018

В почтовое обращение вышли восемь марок. На каждой из них — группа из 4 команд с изображениями флагов национальных сборных. Также на почтовых марках изображены официальная символика ЧМ-2018 и игровые моменты матчей.



Марки размером 42×30 мм номиналом 40 рублей изданы тиражом по 440 тысяч экземпляров каждая. Они поступили в продажу в отделения Почты России.