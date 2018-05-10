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16:33 (мск), источник: ТАСС

Футбольные уроки пройдут в школах Москвы перед чемпионатом мира

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футбольные уроки пройдут в московских школах 14 мая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает пресс-служба Департамента спорта и туризма Москвы.

Футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018!» организованы оргкомитетом «Россия-2018», Международной федерацией футбола (ФИФА) и Департаментом спорта и туризма города Москвы.

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«Школьники познакомятся с историей и интересными фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры оргкомитета и городские добровольцы, а известные футболисты и послы турнира от Москвы сыграют товарищеский матч, что усилит незабываемые впечатления детей от мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы.

Футбольные уроки в школе № 1409, расположенной на Ходынском бульваре, посетит руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.

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