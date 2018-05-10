Футбольные уроки пройдут в школах Москвы перед чемпионатом мира
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футбольные уроки пройдут в московских школах 14 мая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Футбольные уроки пройдут в московских школах 14 мая в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом сообщает
Футбольные уроки «Приветствуем ЧМ-2018!» организованы оргкомитетом «Россия-2018», Международной федерацией футбола (ФИФА) и Департаментом спорта и туризма города Москвы.
«Школьники познакомятся с историей и интересными фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры оргкомитета и городские добровольцы, а известные футболисты и послы турнира от Москвы сыграют товарищеский матч, что усилит незабываемые впечатления детей от мероприятия», — сказано в сообщении
Футбольные уроки в школе № 1409, расположенной на Ходынском бульваре, посетит руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.