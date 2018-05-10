Футбольные уроки пройдут в школах Москвы перед чемпионатом мира

«Школьники познакомятся с историей и интересными фактами мировых чемпионатов, узнают подробности масштабной подготовки России к крупнейшему футбольному турниру планеты. Яркую презентацию для учащихся проведут волонтеры оргкомитета и городские добровольцы, а известные футболисты и послы турнира от Москвы сыграют товарищеский матч, что усилит незабываемые впечатления детей от мероприятия», — сказано в сообщении пресс-службы.