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15:21 (мск), источник: ТАСС

Фотозоны в виде футбольных мячей появятся в Москве к ЧМ-2018

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Департамент спорта объявил открытый конкурс на разработку и установку интерактивных площадок в виде футбольных мячей к ЧМ-2018, следует из размещенной на сайте госзакупок документации.

Согласно размещенным конкурсным лотам, исполнителям работ предстоит создать арт-объекты «Почта болельщиков» в виде футбольных мячей и организовать их функционирование. Также в документах указано, что исполнитель будет нести ответственность за ежедневную выемку и отправление корреспонденции, брошенной в «Почту болельщиков». «В специально собранную конструкцию, гости смогут опустить письма и открытки, отправленные как самим себе, так и друзьям, родным и даже участникам мероприятия», — говорится в техническом задании.

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Специальные фотоконструкции для создания снимков будут также выполнены в форме футбольного мяча, на задней внутренней стенке которого изображена панорама имиджа Москвы в стилистике и с символикой ЧМ-2018. Внутри прозрачного мяча гости смогут сделать памятные фотографии.

Из документации следует, что еще четыре специальные фотозоны, имитирующие футбольные стадионы, на которых гости смогут сделать фото на свои телефоны будут разработаны и установлены в столице. В этих зонах будет возможность распечатать фотокарточки на специальных принтерах.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах страны. Матчи турнира примут Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов- на-Дону, Екатеринбург и Сочи. На столичном стадионе «Лужники» пройдет финальный матч первенства.

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