Фотозоны в виде футбольных мячей появятся в Москве к ЧМ-2018

Согласно размещенным конкурсным лотам, исполнителям работ предстоит создать арт-объекты «Почта болельщиков» в виде футбольных мячей и организовать их функционирование. Также в документах указано, что исполнитель будет нести ответственность за ежедневную выемку и отправление корреспонденции, брошенной в «Почту болельщиков». «В специально собранную конструкцию, гости смогут опустить письма и открытки, отправленные как самим себе, так и друзьям, родным и даже участникам мероприятия», — говорится в техническом задании.

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Специальные фотоконструкции для создания снимков будут также выполнены в форме футбольного мяча, на задней внутренней стенке которого изображена панорама имиджа Москвы в стилистике и с символикой ЧМ-2018. Внутри прозрачного мяча гости смогут сделать памятные фотографии.

Из документации следует, что еще четыре специальные фотозоны, имитирующие футбольные стадионы, на которых гости смогут сделать фото на свои телефоны будут разработаны и установлены в столице. В этих зонах будет возможность распечатать фотокарточки на специальных принтерах.