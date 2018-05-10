Английские фанаты поедут на ЧМ-2018 без официальной песни турнира

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«Обнародование какой-либо официальной песни ЧМ не планируется», — сообщил официальный представитель ассоциации. По его словам, организация не заказывала кому-либо сингл и не собирается поддерживать какую-либо песню, а болельщики сами могут выбрать для этого события свой гимн.

Англичане также остались без официальной песни турнира перед мировыми первенствами 2014 и 2010 годов. Песней-фаворитом 2014 года была версия произведения Greatest day популярной группы Take That, записанная с участием известных футбольных болельщиков, таких как певица Пикси Лотт и бывший форвард сборной Англии Гарри Линекер.

Ранее песни к чемпионатам мира были весьма популярны и регулярно занимали верхние строчки в хит-парадах. Именно такой успех выпал на долю официальной песни 2006 года World At Your Feet в исполнении рок-группы Embrace. Еще одним из лидеров по популярности была композиция 1998 года On Top Of The World в исполнении поп-группы Spice Girls и британского певца Иэна Маккаллоха.

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Английские болельщики на ЧМ-2018

Ожидается, что в Россию приедут около 10 тыс. английских болельщиков, ранее британская полиция призвала фанатов воздержаться от хулиганских выходок, которые могут спровоцировать беспорядки на ЧМ-2018. «Шуточки», к которым английские фанаты прибегали, например, в Германии, где, завернувшись во флаги, пели о Второй мировой войне, и Испании, где пели о Гибралтаре (территория Великобритании на юге Пиренейского полуострова, оспариваемая Испанией — прим. ТАСС), в России не поймут, — отметил заместитель главного констебля английского графства Южный Йоркшир Марк Робертс, ответственный за обеспечение безопасности футболистов сборной Англии и болельщиков на ЧМ-2018.

Отвечая на обеспокоенность британских парламентариев в отношении обеспечения безопасности соотечественников в России, замминистра иностранных дел Харриетт Болдуин сообщила, что оргкомитет «Россия-2018″ заверил Международную федерацию футбола и правительство Великобритании в обеспечении всех необходимых мер. Она также отметила хорошее взаимодействие с российскими властями в правоохранительной сфере и в борьбе с футбольными хулиганами. “Черный список” фанатов, которым запрещено появляться на футбольных турнирах, включает 1,8 тыс. человек», — уточнила замминстра.

Болдуин также проинформировала депутатов Палаты общин о том, что британских болельщиков будет сопровождать мобильное посольство, которое в случае необходимости окажет им помощь. Команда из десяти человек сможет предоставить различные консульские услуги.