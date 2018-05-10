Шашлыки и работа на заводах: что запретят на ЧМ-2018

Источник: Газета.Ру

До старта чемпионата мира по футболу — 2018 остается чуть больше месяца, и в информационном пространстве появляются все более интересные новости о мерах, которые собираются ввести российские власти для обеспечения безопасности.

Помимо стандартного увеличения количества полицейских в полном боевом снаряжении на матчах (такой подход глава футбольной полиции Великобритании Марк Робертс даже назвал «военизированным»), встречаются и гораздо менее страшные и, скорее, забавные способы гарантировать спокойное проведение мундиаля. Так, по информации «Известий», на время чемпионата мира россиянам запретят жарить шашлыки, разводить костры и сжигать траву. Насколько строго контролировать этот запрет, решают сами муниципальные власти в каждом городе чемпионата мира. В большинстве случаев администрация подходит к вопросу довольно серьезно и запрещает любые «игры с огнем», включая пикники с приготовлением шашлыков на мангале.

Сообщается, что при помощи таких ограничений власти пытаются свести к минимуму вероятность пожаров, причем документ о запрете костров и шашлыков подписал лично министр России по чрезвычайным ситуациям Владимир Пучков.

В Петербурге с 1 июня по 17 июля ограничат полеты гражданских самолетов и беспилотников.

Воздушным судам нельзя будет появляться в определенной зоне радиусом 110 км без специального разрешения, полученного от регионального межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности на ЧМ-2018.

Такое распоряжение было дано министерством транспорта России. Любопытно, что во время Кубка конфедераций — 2017 в Петербурге были запрещены полеты любых воздушных судов, которые не следовали в основные аэропорты страны. То ли еще будет.

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В Сочи «дискриминации» подвергнутся не самолеты, а более приземленный вид транспорта — автобусы. С 1 июня по 17 июля в курортный город нельзя будет въехать ни одному автобусу, за исключением маршрутных — причем таким средствам транспорта тоже будет необходимо получить специальное разрешение от МВД страны.

Кроме того, в июле 2018 года местные власти запретят заезжать на территорию Олимпийского парка Сочи автомобилям с бензиновым двигателем.

Пока что речь идет только о личном транспорте, а не о туристических автобусах, но нетрудно представить, насколько сократится количество посетителей парка.

В Свердловской области с 25 мая по 25 июля 2018 года станет чуть сложнее жизнь приезжих людей — главным образом, гастарбайтеров.

Теперь им запретят регистрироваться по месту пребывания в МФЦ и на почте. Для этих целей нужно будет сразу следовать в отделения МВД.

Должно быть, такие меры были введены для дополнительной проверки лиц, находящихся в городе во время чемпионата мира.

«Предоставление государственных услуг по указанным направлениям деятельности будет осуществляться исключительно при обращении заявителей в подразделения по вопросам миграции территориальных ОВД области.

Постановка на региональный и миграционный учет будет производиться в день обращения при предоставлении гражданами заявления и всех необходимых документов, — сообщает сайт ГУ МВД по Свердловской области.

Зато с огромной радостью встречают чемпионат мира работники химических заводов в Дзержинске. Предприятиям запретили работать во время мундиаля из-за опасных выхлопов.

Правительство Нижегородской области предписало остановить производство тем фабрикам, которые используют в своей работе опасные химические, радиоактивные, взрывчатые и токсичные вещества.

Отмечается, что подобные меры были приняты в связи с тем, что в Дзержинске располагается резервная тренировочная база для сборных-участниц чемпионата мира. При этом работники предприятий нисколько не потеряют в финансах — им выплатят зарплату согласно трудовому законодательству.

Впрочем, руководство заводов явно не в восторге от таких перспектив, Уже появилась информация, что предприятия все-таки будут функционировать, но введут для этого дополнительные меры безопасности и возьмут на себя всю ответственность.

Также могут потерять в доходах столичные специалисты по пиару. Глава департамента рекламы и СМИ Москвы Иван Шубин сообщил, что во время мундиаля будет ограничено нанесение рекламных граффити на зданиях.

По информации «Коммерсанта», текстовая часть рисунка должна будет занимать не более 30%. Такие ограничения объясняются обязательствами России перед ФИФА, которая имеет право зарезервировать рекламные площади на маршрутах движения сборных, участвующих в чемпионате мира.

И напоследок серьезная мера: с 25 мая по 25 июля во всех городах мирового первенства будет запрещено ношение оружия — как гражданского, так и служебного. Запрет распространяется и на патроны.

Исключением в этом правиле являются только оружейные выставки и перевозка спортивного оружия для соревнований.