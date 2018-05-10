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14:17 (мск), источник: ТАСС

Виртуальная выставка, посвященная ЧМ-2018, открыта в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая. /ТАСС/. Виртуальная выставка о достижениях спортсменов Ростовской области и истории развития регионального спорта открыта в Ростове-на-Дону в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом сообщает управление информационной политики правительства региона.

Источник: РИА "Новости"

«На сайте Центра документации новейшей истории Ростовской области размещена тематическая подборка документов, фотодокументов и газетных публикаций о донском спорте, в том числе и рассекреченных. Выставка, которая носит название “О спорт, ты — мир!”, посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Увидеть архивные документы могут все желающие», — говорится в сообщении.

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В виртуальной экспозиции есть документы о награждении почетными грамотами чемпионов Олимпийских игр в Москве, об издании физкультурной газеты, результатах участия Ростовской области в юбилейной Спартакиаде народов РСФСР и СССР 1967 года, календарный план массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований на 1968 год, посвященных 50-летию Ленинского комсомола, и другие.

Центр документации новейшей истории Ростовской области является одним из крупнейших архивов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сегодня в архиве находится более 1 млн единиц хранения.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В Ростове-на-Дону пройдут пять матчей мирового первенства. На групповом этапе турнира сыграют сборные Бразилии и Швейцарии (17 июня), Уругвая и Саудовской Аравии (20 июня), Южной Кореи и Мексики (23 июня), Исландии и Хорватии (26 июня), также город примет один матч 1/8 финала (2 июля).

Чемпионат мира
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