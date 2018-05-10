Виртуальная выставка, посвященная ЧМ-2018, открыта в Ростове-на-Дону

«На сайте Центра документации новейшей истории Ростовской области размещена тематическая подборка документов, фотодокументов и газетных публикаций о донском спорте, в том числе и рассекреченных. Выставка, которая носит название “О спорт, ты — мир!”, посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Увидеть архивные документы могут все желающие», — говорится в сообщении.
В виртуальной экспозиции есть документы о награждении почетными грамотами чемпионов Олимпийских игр в Москве, об издании физкультурной газеты, результатах участия Ростовской области в юбилейной Спартакиаде народов РСФСР и СССР 1967 года, календарный план массовых
Центр документации новейшей истории Ростовской области является одним из крупнейших архивов в Южном и
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России. В