Виртуальная выставка, посвященная ЧМ-2018, открыта в Ростове-на-Дону

Источник: РИА "Новости"

«На сайте Центра документации новейшей истории Ростовской области размещена тематическая подборка документов, фотодокументов и газетных публикаций о донском спорте, в том числе и рассекреченных. Выставка, которая носит название “О спорт, ты — мир!”, посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года. Увидеть архивные документы могут все желающие», — говорится в сообщении.

В виртуальной экспозиции есть документы о награждении почетными грамотами чемпионов Олимпийских игр в Москве, об издании физкультурной газеты, результатах участия Ростовской области в юбилейной Спартакиаде народов РСФСР и СССР 1967 года, календарный план массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований на 1968 год, посвященных 50-летию Ленинского комсомола, и другие.

Центр документации новейшей истории Ростовской области является одним из крупнейших архивов в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Сегодня в архиве находится более 1 млн единиц хранения.