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11:32 (мск), источник: Спорт Mail.Ru

В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

Правительственная комиссия по ликвидации ЧС дала регионам ввести особый противопожарный режим во время чемпионата мира по футболу.

Источник: РИА "Новости"

Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.

Нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

Штраф за нарушение особого противопожарного режима составит для граждан 2−5 тысяч рублей.

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