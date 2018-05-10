Кто поддерживает игроков, пока они сражаются за золото чемпионата мира
В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки
Правительственная комиссия по ликвидации ЧС дала регионам ввести особый противопожарный режим во время чемпионата мира по футболу.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Правительственная комиссия по ликвидации ЧС дала регионам ввести особый противопожарный режим во время чемпионата мира по футболу.
Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.
Нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.
Штраф за нарушение особого противопожарного режима составит для граждан 2−5 тысяч рублей.