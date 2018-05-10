В городах ЧМ-2018 запретят жарить шашлыки

Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы.



Нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. Об этом «Известиям» рассказали в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.