Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: пьяный Джонни Депп атаковал помощника на съемках фильма
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
4-летний мальчик спас жизнь своим младшим братьям-близнецам
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
Паулина Андреева опубликовала редкое фото Федора Бондарчука
Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
9.05
Севилья3
Реал2
Футбол. Зарубежный
9.05
Челси1
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
9.05
Лестер3
Арсенал1
Футбол. Зарубежный
9.05
Тоттенхэм Хотспур1
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
9.05
Манчестер Сити3
Брайтон & Хоув1
Все события
Большой хоккей в Дании Здесь прозвучит российский гимн
В Норвегии «признали» Крым — Украина обиделась
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
У Эммы Стоун роман с Джастином Теру
71-летняя Татьяна Васильева показала фигуру в бикини
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Фоторепортажи
18Как Каррера Карпина переиграл
14Сборная России разгромила австрийцев во втором матче ЧМ
11:31 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Испании: Россияне имеют шансы выиграть домашний ЧМ-2018

МАДРИД, 10 мая. /Корр. ТАСС Екатерина Воробьева/. Сборная России по футболу имеет шансы стать победителем чемпионата мира 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги.

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана, соперниками россиян по группе А будут сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. «Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в ее составе есть хорошие игроки», — подчеркнул он.

Лопетеги высказал мнение, что товарищеский матч в ноябре прошлого года между сборными Испании и России (3:3) в Санкт-Петербурге стал очень интересным и важным опытом, потому что помог узнать страну, где будет проходить турнир. «Я хотел побывать в России до чемпионата мира, и у нас была такая удачная возможность», — сказал тренер.

Отвечая на вопрос, могут ли российские футболисты играть в чемпионате Испании, он отметил: «Конечно, многие». «Я могу перечислить много имен: Смолов, Головин, Миранчук, — сказал Лопетеги. — Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига — очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там».

Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы проявлении расизма в российском футболе, тренер сказал, что не заметил никакой дискриминации и не знает, о чем речь. «У нас был очень позитивный опыт в Санкт-Петербурге, к тому же город восхитительный», — добавил он. По мнению Лопетеги, чемпионат мира пройдет без проблем, а здравый смысл и стремление организовать турнир позволят сделать так, чтобы это был спокойный чемпионат с фокусом на футболе и игре.

Рассуждая на тему важности работы тренера для успехов команды, Лопетеги отметил, что ключевые действующие лица — всегда игроки. «Когда команда побеждает, то всегда побеждают игроки, а когда проигрывает, то проигрывают тренера», — добавил он.

Испания
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Медведевой ничего не поможет: Костомаров "хоронит" карьеру фигуристки
Весь матч болельщики оскорбляли спортсменку
Игры закончились: Чехия даст бой России
«Реал» по-прежнему претендует на голкипера «Ромы»
«Барселона» нашла замену Андресу Иньесте
Капризов номинирован на звание лучшего молодого хоккеиста Европы
«Не дай Бог жить в эпоху перемен». Что нужно «Зениту»
Тренер команды Чехии видит только сильные стороны в игре России
«Тосно» не подал вовремя заявку в УЕФА из-за финансовых проблем
Спорт-Экспресс
Авто
СМИ стала известна дата открытия Крымского моста Крымский мост будет открыт 15 мая или днем позже, сообщили «Газете.Ru» два информированных источника
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
От Бони до Пенелопы Крус: звезды на открытии Каннского фестиваля Звезды мирового кино прибыли на Лазурный берег, чтобы пройти по красной дорожке старейшего и престижнейшего в мире киносмотра
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Сними это немедленно: чем заменить капроновые колготки Деликатная весна, кажется, пропустила лето вперед в очереди за погодой в России, а это значит, что сезон колготок поставлен на паузу примерно на 4 месяца
Дети
Дети Климовой, Навки и Киркорова посетили парад Победы В 2018 году отмечается 73-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь