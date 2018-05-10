Тренер сборной Испании: Россияне имеют шансы выиграть домашний ЧМ-2018

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Испании сыграет в группе B с командами Португалии, Марокко и Ирана, соперниками россиян по группе А будут сборные Саудовской Аравии, Уругвая и Египта. «Это сборная страны, которая принимает чемпионат мира, она очень хорошо подготовится, в ее составе есть хорошие игроки», — подчеркнул он.

Лопетеги высказал мнение, что товарищеский матч в ноябре прошлого года между сборными Испании и России (3:3) в Санкт-Петербурге стал очень интересным и важным опытом, потому что помог узнать страну, где будет проходить турнир. «Я хотел побывать в России до чемпионата мира, и у нас была такая удачная возможность», — сказал тренер.

Отвечая на вопрос, могут ли российские футболисты играть в чемпионате Испании, он отметил: «Конечно, многие». «Я могу перечислить много имен: Смолов, Головин, Миранчук, — сказал Лопетеги. — Я думаю, есть очень интересные игроки, но российская лига — очень конкурентоспособная и очень сильная с экономической точки зрения, многие игроки счастливы находиться там».

Комментируя сообщения некоторых СМИ о якобы проявлении расизма в российском футболе, тренер сказал, что не заметил никакой дискриминации и не знает, о чем речь. «У нас был очень позитивный опыт в Санкт-Петербурге, к тому же город восхитительный», — добавил он. По мнению Лопетеги, чемпионат мира пройдет без проблем, а здравый смысл и стремление организовать турнир позволят сделать так, чтобы это был спокойный чемпионат с фокусом на футболе и игре.