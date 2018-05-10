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11:23 (мск), источник: ТАСС

Тренер сборной Испании: Россия организует замечательный чемпионат мира по футболу

МАДРИД, 10 мая. /ТАСС/. Чемпионат мира по футболу 2018 года в России пройдет на высоком уровне. Такое мнение высказал главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на встрече с представителями ведущих мировых агентств, в том числе ТАСС.

«Я нисколько не сомневаюсь, что все пройдет прекрасно, — сказал тренер. — У нас была возможность сыграть в ноябре против сборной России (3:3) в Санкт-Петербурге, стадион и ощущения очень хорошие». «Я думаю, что Россия организует замечательный чемпионат мира», — подчеркнул Лопетеги, добавив, что и он, и футболисты с предвкушением ожидают начало турнира.

Лопетеги отметил, что сборная очень довольна выбором Краснодара в качестве места базирования команды во время турнира. «Было множество вариантов, после того, как проанализировали, решили, что Краснодар — лучший из них. Мы очень довольны выбранным местом», — сказал он.

Соперниками испанцев по группе В будут команды Португалии, Ирана и Марокко. «На чемпионате мира играешь против лучших, все матчи будут сложными, — отметил Лопетеги. — Мы постараемся подготовиться, чтобы выиграть каждый матч. Мы сыграем с действующим чемпионом Европы, лучшей командой Азии и лучшей африканской командой; с каждым разом приезжают все лучше подготовленные команды».

«У нас очень хорошие игроки, я в них влюблен, — подчеркнул Лопетеги. — Мы понимаем, что единственное, что поможет нам победить, — это коллективный дух. Мы не знаем, что произойдет, но мы работаем над тем, чтобы быть готовыми, чтобы произошло то, чего мы хотим».

Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

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