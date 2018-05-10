Дзюба. Глушаков. Дзагоев. Интриги списка Черчесова
Завтра, 11 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит имена футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. Рассказываем, каким может быть состав.
Завтра, 11 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит имена футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. Рассказываем, каким может быть состав.
Вячеслав КОРОТКИН
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Процедура формирования заявок сборных на чемпионат мира достаточно запутанная. До 14 мая федерации каждой из
До 4 июня тренеры национальных команд обязаны определиться с окончательным составом — 23 футболиста, включая трех вратарей. Заявка формируется на основании того самого расширенного списка из 35 человек. При этом если
ДЗЮБА
Главная интрига состава россиян связана с Артемом Дзюбой. При Черчесове 29-летний форвард провел в национальной команде только одну встречу — 9 октября 2016 года с
Александр, блиставший прошлой осенью, восстановил доверие Черчесова — на него вновь стали рассчитывать, а чемпионат мира зенитовец пропустит исключительно
Но тут помогла аренда Артема до конца сезона-2017/18 в «Арсенал». 5 голов в 9 матчах РФПЛ за туляков не остались без внимания Черчесова, и Дзюба, по нашей информации, будет, по меньшей мере, включен в расширенное число кандидатов в сборную — то есть в «список 35». При этом велика вероятность, что он окажется и среди тех 27−28, кого вызовут на сбор.
Не стоит забывать, что другой нападающий таранного типа, Антон Заболотный, как раз заменивший Дзюбу в этом качестве в «Зените», ни разу не поражал ворота соперников в тех же 9 официальных встречах клуба в 2018 году и «промолчал» в мартовских товарищеских играх сборной против Бразилии и Франции. Не исключено, что итоговый выбор Черчесов сделает между этими двумя футболистами — или включит в заявку обоих. Ну, а позиции Федора Смолова сомнению не подлежат.
Еще одним любопытным шагом тренерского штаба в плане атаки способно стать включение в «список 35» (или даже в состав на австрийский сбор) 20-летнего армейца Федора Чалова, на счету которого 7 голов в 26 матчах этого чемпионата, в том числе —
ГЛУШАКОВ И КОМБАРОВ
С двумя спартаковцами ситуация наиболее неоднозначная. С одной стороны, оба уже достаточно давно не выходили на поле за
Но раньше и Глушаков, и Комбаров входили в обойму Черчесова, отцеплять ветеранов решится не каждый специалист. Способность Станислава Саламовича принимать жесткие решения хорошо известна, но в данном случае Дмитрий и Денис могут получить шанс доказать, что проблемы в клубе не отразятся на их выступлениях за сборную. Или, как минимум, окажутся в «списке 35». Куда, кстати, вполне могут включить 23-летнего полузащитника
Вместе с тем, по информации «СЭ», если бы не разрыв крестообразных связок, полученный 9 августа прошлого года во встрече с «Арсеналом», в расширенном списке точно оказался бы еще представитель средней линии «Спартака» — опорник Артем Тимофеев. 24-летний игрок уже восстановился и провел два матча чемпионата с «Амкаром» и «Ростовом», но сейчас его перспективы в национальной команды не очевидны.
Был бы в «списке 35» (и, не исключено, и в числе 28-ти) и 20-летний универсал из ЦСКА Константин Кучаев, способный выйти на левом фланге и в качестве бровочника при системе с пятью защитниками, и как чистый крайний хавбек, и как разыгрывающий в центре. Но здесь, как и у Тимофеева, помехой стал разрыв «крестов», полученный 6 мая против «Арсенала». Жаль, поскольку Кучаев в сезоне-2017/18 зарекомендовал себя как один из наиболее быстро прогрессирующих молодых талантов.
ДЗАГОЕВ
Долго не выступал
И еще раз напомним о позиции тренерского штаба сборной в отношении капитана нового чемпиона России «Локомотива» — Игоря Денисова, которому 17 мая исполнится 34 года. Его при Черчесове не будет ни при каких обстоятельствах.
БЕРЕЗУЦКИЕ
Ситуация с 35-летними братьями остается, несмотря на публикации ряда СМИ, неизменной: в сборную Алексей и Василий не вернутся. Что во вторник подтвердил в интервью «СЭ» и Черчесов.
— Перед матчем армейцев с «Зенитом» я ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко, — сказал Станислав Саламович. — Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.
Тема закрыта. Или чудеса все же случаются?..
Вот с кем они точно невозможны, так это с Георгием Джикией, Виктором Васиным и уже упоминавшимся Кокориным. Все трое, по словам Черчесова, на сто процентов пропустят ЧМ. Причина одинакова: футболисты не успеют восстановиться
СЕЛИХОВ ИЛИ ЛУНЕВ
По вратарям очевидно, что, если не произойдет ничего непредвиденного, первый номер останется за Игорем Акинфеевым, а роль