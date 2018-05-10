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00:32 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба. Глушаков. Дзагоев. Интриги списка Черчесова

Завтра, 11 мая, главный тренер сборной России Станислав Черчесов огласит имена футболистов, которые будут готовиться к ЧМ-2018. Рассказываем, каким может быть состав.

Источник: Спорт-Экспресс

Вячеслав КОРОТКИН

РЕГЛАМЕНТ

Процедура формирования заявок сборных на чемпионат мира достаточно запутанная. До 14 мая федерации каждой из стран-участниц финального турнира должны отослать в ФИФА расширенный список кандидатов на участие в ЧМ, в нем может быть максимум 35 футболистов. Но это не означает, что все они обязательно привлекаются к процессу подготовки. В случае с Россией на сбор (18—20 мая — работа в Новогорске, затем до 31-го — в Австрии) пригласят 27 или 28 игроков, а не 35.

До 4 июня тренеры национальных команд обязаны определиться с окончательным составом — 23 футболиста, включая трех вратарей. Заявка формируется на основании того самого расширенного списка из 35 человек. При этом если кто-то получит повреждение уже после 4 июня, то травмированного можно в порядке исключения заменить не позднее, чем за 24 часа до первого матча конкретной сборной. Это происходит с письменного разрешения медицинского комитета ФИФА, причем, поскольку речь о форс-мажоре, новый игрок не обязан входить в предварительный «список 35».

ДЗЮБА

Главная интрига состава россиян связана с Артемом Дзюбой. При Черчесове 29-летний форвард провел в национальной команде только одну встречу — 9 октября 2016 года с Коста-Рикой (3:4), причем забил два гола. Дальше выступлениям нападающего за сборную мешали травмы, хотя за «Зенит» он играл регулярно. Несмотря на некую двусмысленность, Артем получил от Черчесова приглашение на Кубок конфедераций-2017, готовился наравне со всеми, но… Чуть ли не в последний момент покинул австрийский сбор россиян — опять-таки под предлогом незалеченного повреждения колена. А уже после вылета был тот самый «месседж» в соцсетях на пару с Кокориным.

Александр, блиставший прошлой осенью, восстановил доверие Черчесова — на него вновь стали рассчитывать, а чемпионат мира зенитовец пропустит исключительно из-за разрыва крестообразных связок. С Дзюбой все сложнее.

Но тут помогла аренда Артема до конца сезона-2017/18 в «Арсенал». 5 голов в 9 матчах РФПЛ за туляков не остались без внимания Черчесова, и Дзюба, по нашей информации, будет, по меньшей мере, включен в расширенное число кандидатов в сборную — то есть в «список 35». При этом велика вероятность, что он окажется и среди тех 27−28, кого вызовут на сбор.

Не стоит забывать, что другой нападающий таранного типа, Антон Заболотный, как раз заменивший Дзюбу в этом качестве в «Зените», ни разу не поражал ворота соперников в тех же 9 официальных встречах клуба в 2018 году и «промолчал» в мартовских товарищеских играх сборной против Бразилии и Франции. Не исключено, что итоговый выбор Черчесов сделает между этими двумя футболистами — или включит в заявку обоих. Ну, а позиции Федора Смолова сомнению не подлежат.

Еще одним любопытным шагом тренерского штаба в плане атаки способно стать включение в «список 35» (или даже в состав на австрийский сбор) 20-летнего армейца Федора Чалова, на счету которого 7 голов в 26 матчах этого чемпионата, в том числе — хет-трик «Арсеналу» в 29-м туре. Но для молодого парня это в любом случае только аванс на будущее.

ГЛУШАКОВ И КОМБАРОВ

С двумя спартаковцами ситуация наиболее неоднозначная. С одной стороны, оба уже достаточно давно не выходили на поле за красно-белых — Комбаров после поражения 23 апреля от «Ахмата» (1:3) в 27-м туре, Глушаков после фиаско 18-го числа того же месяца в Кубке страны с «Тосно» (1:1, пен. — 4:5). Кроме того, 27 апреля хавбек получил травму колена на тренировке в результате столкновения с Лоренсо Мельгарехо и до сих пор работает по индивидуальной программе. А защитник, по нашим данным, в воскресенье, когда команда Массимо Карреры проведет заключительную встречу сезона с «Динамо», в третий раз подряд не попадет в стартовый состав.

Но раньше и Глушаков, и Комбаров входили в обойму Черчесова, отцеплять ветеранов решится не каждый специалист. Способность Станислава Саламовича принимать жесткие решения хорошо известна, но в данном случае Дмитрий и Денис могут получить шанс доказать, что проблемы в клубе не отразятся на их выступлениях за сборную. Или, как минимум, окажутся в «списке 35». Куда, кстати, вполне могут включить 23-летнего полузащитника бело-голубых Александра Ташаева (26 игр, 7 мячей в РФПЛ-2017/18) — весной он показывает добротный футбол.

Вместе с тем, по информации «СЭ», если бы не разрыв крестообразных связок, полученный 9 августа прошлого года во встрече с «Арсеналом», в расширенном списке точно оказался бы еще представитель средней линии «Спартака» — опорник Артем Тимофеев. 24-летний игрок уже восстановился и провел два матча чемпионата с «Амкаром» и «Ростовом», но сейчас его перспективы в национальной команды не очевидны.

Был бы в «списке 35» (и, не исключено, и в числе 28-ти) и 20-летний универсал из ЦСКА Константин Кучаев, способный выйти на левом фланге и в качестве бровочника при системе с пятью защитниками, и как чистый крайний хавбек, и как разыгрывающий в центре. Но здесь, как и у Тимофеева, помехой стал разрыв «крестов», полученный 6 мая против «Арсенала». Жаль, поскольку Кучаев в сезоне-2017/18 зарекомендовал себя как один из наиболее быстро прогрессирующих молодых талантов.

ДЗАГОЕВ

Долго не выступал из-за травмы, случившейся 12 апреля в ответном четвертьфинале Лиги Европы с лондонским «Арсеналом», один из лидеров армейцев Алан Дзагоев. А ведь в своей лучшей форме это одна из ключевых фигур и в национальной команде. Но тут поводов для беспокойства не так много: на прошлой неделе в игре с «Арсеналом» тульским 27-летний футболист уже находился в запасе, в воскресенье он, по нашим сведениям, планируется в стартовый состав на матч с «Анжи».

И еще раз напомним о позиции тренерского штаба сборной в отношении капитана нового чемпиона России «Локомотива» — Игоря Денисова, которому 17 мая исполнится 34 года. Его при Черчесове не будет ни при каких обстоятельствах.

БЕРЕЗУЦКИЕ

Ситуация с 35-летними братьями остается, несмотря на публикации ряда СМИ, неизменной: в сборную Алексей и Василий не вернутся. Что во вторник подтвердил в интервью «СЭ» и Черчесов.

— Перед матчем армейцев с «Зенитом» я ездил на тренировку ЦСКА. Общался там не только с Березуцкими, но и с Акинфеевым, Головиным, Виктором Гончаренко, — сказал Станислав Саламович. — Тем не менее, позиция братьев никак не изменилась, поэтому не стоит вводить в заблуждение болельщиков и ставить в неловкое положение самих игроков.

Тема закрыта. Или чудеса все же случаются?..

Вот с кем они точно невозможны, так это с Георгием Джикией, Виктором Васиным и уже упоминавшимся Кокориным. Все трое, по словам Черчесова, на сто процентов пропустят ЧМ. Причина одинакова: футболисты не успеют восстановиться из-за разрывов крестообразных связок.

СЕЛИХОВ ИЛИ ЛУНЕВ

По вратарям очевидно, что, если не произойдет ничего непредвиденного, первый номер останется за Игорем Акинфеевым, а роль дядьки-наставника отводится не менее опытному Владимиру Габулову. Интрига состоит в том, кого предпочтет Черчесов в качестве еще одного члена бригады голкиперов. Скорее всего, подготовку к ЧМ наряду с двумя ветеранами начнут зенитовец Андрей Лунев (он пропускает концовку сезона из-за травмы бедра, полученной 14 апреля в матче 26-го тура с «Анжи», но должен успеть восстановиться к 18 мая) и спартаковец Александр Селихов. А дальше штаб примет решение, исходя из состояния и формы обоих к моменту подачи заявки. Приглашение кого-то помимо этого квартета станет сюрпризом для всех.

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