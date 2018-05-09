Слуцкий: Сборная России по футболу может рассчитывать на прекрасное новое поколение

Источник: РИА "Новости"

Слуцкий возглавил сборную перед решающим отрезком квалификации чемпионата Европы 2016 года и вывел команду на турнир. Во Франции сборная России заняла последнее место в группе с командами Англии, Словакии и Уэльса, после чего Слуцкий покинул свой пост.

«Меняются футболисты, кто-то закончил карьеру, например, Роман Широков, братья Березуцкие, Сергей Игнашевич. Но у нас есть прекрасное новое поколение. Например, Александр Головин и Роман Зобнин. Действительно хорошие молодые игроки, чемпионат мира — это лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень», — подчеркнул Слуцкий.

«Мотивацией для футболистов может быть не только чемпионат мира, но возможность для молодых футболистов сделать шаг вперед и попасть в лучшие лиги Европы», — также отметил он.