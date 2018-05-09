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20:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Слуцкий — англичанам: You must come to Russia!*

Леонид Слуцкий говорит о сборной России и чемпионате мира.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский тренер перед финалом Кубка России в Волгограде выдал впечатляющую речь на английском языке.

Леонид Слуцкий вышел к группе иностранных и российских журналистов как представитель Волгограда. Тренер начал отвечать на вопросы на русском, но потом перешел на английский.

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— Ждем финала, — сказал он. — Про то, что уровень турнира упал, говорят те, кто рано вылетел. Сам я всегда с удовольствием играл в Кубке, а как волгоградец помню печальный день, когда «Ротор» уступил в финале «Динамо». Сейчас я любуюсь ареной, потому что впервые здесь. Уверен, что все туристы, которые сюда приедут, получат удовольствие. Welcome to Volgograd!

И далее Слуцкий уже говорил по-английски.

— Мариу Фернандес — великолепный игрок, он заслужил играть в стартовом составе. У Бразилии много легионеров, каждый не может играть за сборную, так что про мне это нормальная практика. Это мультикультурализм, и Россия привержена мультикультурным принципам. Мы действительно рады, что у нас есть такие натурализованные иностранные игроки. Процесс ассимиляции — благо для российского футбола, для его будущего.

— А Гильерме тоже должен играть?

— Не знаю насчет Гильерме, у нас есть отличные русские голкиперы. Не уверен насчет Гильерме. Но вот Мариу Фернандес точно заслуживает, это один из лучших правых защитников, он еще может играть в центре обороны, это разнообразный футболист, который заслуживает играть в стартовом составе сборной.

— Как эволюционировала Россия после вашего ухода?

— Эволюция? Конечно, у каждого тренера своя философия, свой менталитет, свои принципы. Меняются футболисты, кто-то закончил карьеру, например, Широков, Березуцкие, Игнашевич. Но у нас есть прекрасное новое поколение. Головин и Зобнин, например. Действительно хорошие молодые игроки, и чемпионат мира — лучший шанс, чтобы показать свой максимальный уровень.

— Вам не хватает кого-то из игроков в сборной?

— Считаю, что мотивацией для футболистов может быть не только чемпионат мира, но возможность для молодых футболистов сделать шаг вперед и попасть в лучшие лиги Европы.

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— Англия сыграет в Волгограде во время чемпионата мира, вы играли против Англии в Марселе, работали в этой стране. Что ждать английским фанатам здесь?

— Много раз говорил, специально повторю для английских болельщиков. Россия — очень открытая и дружелюбная страна. Если хотите увидеть лучший турнир в истории вы обязаны, повторю — обязаны приехать в Россию. Это абсолютно безопасное место, возможно, самое безопасное место в мире! И это точно будет лучший турнир в истории. И если вы его пропустите, будете жалеть всю оставшуюся жизнь! Пожалуйста, не упускайте шанс!

* Вы обязаны приехать в Россию.

Дмитрий ЗЕЛЕНОВ из Волгограда

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