Волгоград ожидает порядка 120 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018

В городе все работы завершены практически полностью.



«Волгоград Арена» ждёт последний тестовый матч, всё проверим ещё раз. У него уникальное место между Волгой и Мамаевым Курганом. Плюс отличная транспортная доступность.



Полностью готова и сдана учебно-тренировочная база «Зенит». Там уже сыграли юношеские сборные России и Германии.



Чтобы привести город в порядок, мы отремонтировали порядка 100 км дорог, теперь они считаются одними из лучших в стране.



Для болельщиков готовится фан-зона на 12 тыс. квадратных метров, способная вместить одновременно 16 тыс. болельщиков", — передаёт слова Косолапова корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.