Волгоград ожидает порядка 120 тыс. болельщиков во время ЧМ-2018
Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018.
Мэр Волгограда Андрей Косолапов рассказал о подготовке города к чемпионату мира-2018.
«Мы ожидаем порядка 120 тыс. болельщиков в дни проведения чемпионата мира-2018.
В городе все работы завершены практически полностью.
«Волгоград Арена» ждёт последний тестовый матч, всё проверим ещё раз. У него уникальное место между Волгой и Мамаевым Курганом. Плюс отличная транспортная доступность.
Полностью готова и сдана
Чтобы привести город в порядок, мы отремонтировали порядка 100 км дорог, теперь они считаются одними из лучших в стране.
Для болельщиков готовится