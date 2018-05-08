Возвращение Дзюбы, судьба Глушакова и другие интриги в предварительном составе сборной

Источник: Спорт-Экспресс

В расширенный список, который должен быть отправлен в ФИФА до 14 мая, попадут 35 футболистов. Окончательный состав из 23 игроков объявят несколько позже — в начале июня. Стоит отметить, что в случае травм футболистов из финальной заявки команды имеют право произвести замену до старта турнира.

Не все тренеры любят объявлять сначала предварительный, а затем окончательный состав. Вот, к примеру, что думал об этом бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий: «Не вижу смысла давать расширенные списки. Чем больше людей ты включил в него — тем больше ты себя обрек на недовольство с их стороны. Для кого-то из тренеров это не важно, но лично для меня означало бы, что будет тяжелый разговор с каждым из выбывших игроков».

Черчесов, судя по всему, пришел к промежуточному варианту. Помимо списка из 35 игроков, он планирует — сразу или чуть позже — назвать фамилии 27−28 человек, которые 18 мая соберутся в Новогорске и начнут подготовительный этап.

Освежим в памяти последний список Черчесова — 28 игроков, которые проводили сбор в марте и играли с Бразилией (0:3) и Францией (1:3).

Вратари Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге» Бельгия), Андрей Лунев («Зенит»), Александр Селихов («Спартак»);

Защитники Владимир Гранат, Федор Кудряшов (оба — «Рубин»), Юрий Жирков, Игорь Смольников (оба — «Зенит»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо»), Андрей Семенов («Ахмат»);

Полузащитники Денис Глушаков, Роман Зобнин, Александр Самедов (все — «Спартак»), Александр Головин, Алан Дзагоев (оба — ЦСКА), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит»), Антон Миранчук («Локомотив»), Денис Черышев («Вильярреал» Испания), Антон Швец («Ахмат»), Руслан Камболов («Рубин»);

Нападающие Антон Заболотный («Зенит»), Алексей Миранчук («Локомотив»), Федор Смолов («Краснодар»).

ЕСТЬ ЛИ ШАНС УВИДЕТЬ ДЖИКИЮ?

Как мы помним, самый болезненный удар злодейка-судьба нанесла по нашей и без того не самой крепкой линии обороны. Друг за другом крестообразные связки колена порвали два основных защитника: 19 января — спартаковец Джикия, а 22 февраля — армеец Васин. Была небольшая надежда, что представитель красно-белых успеет восстановиться к июню. Ведь современная медицина и новейшие методы операции теоретически позволяют полностью избавляться от последствий за 4−5 месяцев. Однако Черчесов накануне дал четко понять: чуда не произошло.

— Что касается Джикии, Васина и Кокорина, по всем трем игрокам мы имеем полную ясность — они не примут участия в чемпионате мира, — цитирует главного тренера сборной «Чемпионат». — К огромному сожалению, серьезные травмы не позволят им в необходимой степени готовности подойти к турниру. Желаю ребятам спокойно восстановиться и готовиться уже к новому сезону. На одном турнире, пусть даже и таком крупном, жизнь не заканчивается.

Черчесову придется опираться на тех исполнителей в обороне, которые были задействованы раньше. Фаворитами на попадание в окончательную заявку можно смело считать Кудряшова, Граната, Кутепова и Нойштедтера. Они принимали участие в последних матчах, в их пользу также постоянная игровая практика в клубах. Имеет неплохие шансы и Семенов, хорошо знакомый тренеру по совместной работе в Грозном. Возможно, в предварительный состав попадет Беляев из тульского «Арсенала».

Возвращение Березуцких не состоится точно — это Черчесов тоже еще раз подчеркнул. Футболисты не поменяют своего решения завершить международную карьеру.

БУДЕТ ЛИ ВЫЗВАН ДЗЮБА?

В марте Черчесов не захотел спешить с возвращением Артема в национальную команду, хотя тот успел провести три достойных матча за «Арсенал» и забить три гола. Однако Дзюба не стал унывать и опускать руки. В дальнейших играх в Туле он также действовал полезно и эффективно, помог команде забраться достаточно высоко в таблице, очень ярко провел битву с не чужим для себя «Зенитом», забив гол и отдав результативную передачу. Правда, в минувшее воскресенье Дзюба провалил матч с ЦСКА, в котором «оружейники» были унижены со счетом 0:6. Хотя в данном случае речь стоит вести именно об общекомандной катастрофе, а не персональной.

В любом случае, еще один центральный нападающий, помимо Смолова, сборной необходим. Желательно, габаритный и полезный при игре верхом. По нашей информации, Дзюба будет не просто включен в предварительный список, но и, с высокой долей вероятности, полетит на сборы.

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ПОЛУЧИТ ЛИ НОВЫЙ ШАНС ЗАБОЛОТНЫЙ?

Данный вопрос тесно соприкасается с предыдущим пунктом. Трудно представить, что в окончательной обойме Черчесова окажутся и Дзюба, и Заболотный. Антон получал вызовы на предыдущие этапы подготовки, выходил на замену в мартовских спаррингах с Бразилией и Францией. Однако весну форвард провалил. В «Зените» у него совершенно не пошло, ноль голов в 13 матчах говорят о многом. Заочную конкуренцию Дзюбе Заболотный проиграл в одну калитку. И если действительно перед Черчесовым возникнет необходимость выбирать, то выбор должен быть сделан в пользу вновь уверенного в себе человека, оседлавшего голевую волну.

КАК БЫТЬ С ГЛУШАКОВЫМ И КОМБАРОВЫМ?

Два спартаковских футболиста переживают труднейший момент. Слабая игра в начале и середине апреля, результативные ошибки, критика болельщиков, слухи о возможном уходе из клуба, — с таким багажом далеко не уедешь. Глушаков, к тому же, еще и травмирован в последние две недели. А Комбаров проиграл конкуренцию Мельгарехо и сел в запас по спортивным показателям. Наверняка оба не выйдут в старте и в матче с «Динамо» в последнем туре.

Черчесов накануне дал понять: ситуация его не устраивает. Прозвучали слова тренера как непрозрачный намек.

В конце концов, сборная переживет как без Глушакова, который провалил в опорной зоне матч против Бразилии и с Францией уже не играл, так и Комбарова, на фланге которого у Черчесова имеется альтернатива в лице Жиркова и Рауша.

По нашим данным, два спартаковца попадут в предварительную заявку, но останутся в резерве и на сбор не поедут. Хотя все может измениться в случае травм других игроков.

ЛУНЕВ, СЕЛИХОВ И ГАБУЛОВ. КТО ЛИШНИЙ?

Для подготовки к мартовским контрольным встречам Черчесов привлек сразу четырех голкиперов — Акинфеева, Селихова, Лунева и Габулова. Наличие в обойме последнего тогда у многих вызывало удивление, ведь Владимир после перехода в «Брюгге» сначала принялся пропускать в каждом матче, а потом, после 4 февраля, уселся на скамейку и просидел там больше двух месяцев. Сейчас ситуация стала лучше. Габулов вновь выходит с первых минут, однако по-прежнему много пропускает. В пяти весенних встречах в чемпионате Бельгии в его ворота влетели восемь мячей. Лишь одна игра — на ноль.

Впрочем, Черчесова может устроить и сам факт постоянного выхода Габулова на поле. Этого уже будет достаточно, чтобы публика не возмущалась и не задавала вопросы: «Почему вы вызываете человека, который совсем не играет?» Но не забудем, что у сборной есть также Селихов и Лунев. Голкипер «Зенита», правда, достаточно много пропустил из-за травмы, но к чемпионату мира должен восстановиться.

Интересно, кто из этой тройки окажется лишним в финальной заявке (в предварительный список-то наверняка попадут все)? И будем ли мы вновь рассуждать о том, что в качестве третьего вратаря нужно вызывать не лучшего по спортивному принципу, а человека который помогает создавать определенную атмосферу?

ЧТО ЕЩЕ?

Очень любопытно, какой выбор Черчесов сделает на правом фланге. Восстановился от травмы Мариу Фернандес, который пока так и не смог себя проявить в сборной по причине постоянных повреждений. Есть Смольников, стабильно играющий в «Зените», а также Самедов, который в «Спартаке» выходит на поле далеко не всегда, да и по призванию — никакой не крайний защитник, но зато имеет достойные результативные показатели в сборной при нынешнем тренере. Есть подозрение, что в окончательной обойме мы можем увидеть всех троих. А Мариу Фернандес, возможно, будет опробован в роли правого центрального защитника, как иногда происходит в ЦСКА.

Интересна судьба Шатова. Была надежда, что в «Краснодаре» Олег придет в себя и предстанет окрыленным футболистом, но весной он успел провести лишь шесть матчей. Забил «Зениту», а в следующем туре против ЦСКА получил травму и с 22 апреля на поле не появлялся.

Также, по нашей информации, в «список 35» войдут 23-летний хавбек «Динамо» Ташаев и 20-летний форвард ЦСКА Чалов. Оба отлично проводят весенний отрезок и, пожалуй, действительно заслужили попадание хотя бы в предварительную заявку. А дальше — как пойдет.