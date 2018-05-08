«Самара Арена»: проблемная красавица

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ВОКЗАЛ

Железнодорожный вокзал в Самаре, вымахав к небу вместе с куполом и шпилем на 101 метр, считается самым высоким в Европе. Поднимаешься на смотровую площадку — и город с Волгой-матушкой, будто на ладони. Красотища!

Нового стадиона, правда, не видать. Нет его и на картах города. По крайней мере на тех, что лежат стопками на вокзале.

Мужичок, призванный в помощь, долго вглядывается в крошечные буковки, потом тычет заскорузлым пальцем в район улиц Дальней и Парадной, на которых и обрывается карта: «Во-о-он там где-то… ».

Странно, конечно, что на ней не нашлось пока места чудо-стадиону. Но символично. Если вспомнить, какие адские проблемы сопровождали его строительство, растянувшееся в итоге на четыре с половиной года. За этот период поменялось все. И губернатор — Николая Меркушкина сменил Дмитрий Азаров. И смета — с 13 миллиардов рублей выросла почти до 19. И сроки — вместо декабря 2016-го сдали в апреле 2018-го. Последней из арен ЧМ-2018.

А самарский вокзал примечателен еще милым прозвищем — Конец Льва Толстого. Объясняется это тем, что улица, названная в честь классика, упирается в здание вокзала. В ту самую стометровую башню из бетона и стекла. Вот в фантазии народной и родился игривый образ.

Рядышком — «Локомотив». Стадиончик, который на время чемпионата мира превратят в мини фан-зону. Развлечений не обещают, зато будут буфеты, шатры для отдыха, камеры хранения, туалеты. Информационные табло с расписанием поездов на трех языках — русском, английском, испанском.

Добраться же до «Самары Арены», расположенной вдали от центра, в дни матчей помогут шаттлы и скоростные трамваи. Запустят их от вокзала и аэропорта за четыре часа до игры. Проезд — ура! — бесплатный.

Курсировали они и в минувшее воскресенье, когда «Крылья Советов» принимали «Кубань». Это был второй тестовый матч на новом стадионе. Если на предыдущий, с «Факелом», больше 15 тысяч зрителей не пускали, то сейчас открыли все трибуны.

До аншлага чуть-чуть не дотянули. До рекорда посещаемости ФНЛ, как выяснилось, — тоже. По официальным данным на матче присутствовало 40 619 болельщиков. В Нижнем Новгороде, где в этот же вечер «Олимпиец» бодался с «Лучом», — 42 100.

Зато у Самары есть другой повод для радости. Весомее. Победа над «Кубанью» напрямую вывела «Крылья» в премьер-лигу. Кстати, если б они попали в стыки, то опять сыграли бы на новенькой арене. Теперь же там 16 мая в тестовом матче номер три сойдутся представители зоны «Урал-Приволжье» — «Лада» и «Носта».

СТАДИОН

«Самара Арена» | Источник: AFP 2018

По пути на многострадальную «Самару Арену» я вспоминал разговор с Иржи Ярошиком, который играл за «Крылья» лет десять назад. О городе тогда отзывался с нежностью.

— Потрясающее место! Болельщики — супер, футбол очень любят. Прямой рейс на Прагу. Чешские рестораны. Никаких пробок…

Иржи на секунду умолк, горько вздохнул и продолжил:

— Единственное, что ужасает — сумасшедшие ямы на дорогах. Кое-где не ямы — овраги! В жизни не видел трассу хуже, чем из аэропорта в город. Жалко машину — постоянно приходится менять колеса. Слава богу, живу я в центре и далеко стараюсь не забираться. А около дома выучил уже каждую колдобину.

Если б Ярошик сегодня приехал в Самару, был бы приятно удивлен. Хотя бы одной бедой там стало меньше. То ли чемпионат мира повлиял, то ли совесть у местных градоначальников проснулась.

Даже возле арены, где предстоит еще гигантская работа по благоустройству территории, дорога ровная-ровная. Асфальт уложен безупречно. Парковки готовы. В остальном до лоска далеко.

Но Дмитрий Азаров уверяет, что нет повода для паники.

— Все работы около стадиона будут выполнены в срок. Мы и не скрывали, что отстаем от графика. Связано это с аномальными погодными условиями. Например, 1 апреля в городе выпал 30-сантиметровый слой снега. Такого не было никогда. Но не сомневайтесь, мы справимся. Просто, чтоб одержать победу, нам, как и в футболе, требуется компенсированное время.

Я решил не ходить вокруг да около и спросил в лоб:

— Почему же стадион в Самаре оказался самым проблемным? Вы разобрались, кто виноват?

— Ну какой он проблемный? — укорил взглядом губернатор. — Самый красивый! Вы посмотрите по сторонам…

Такими маневрами меня не смутишь.

— Красивый, — кивнул я. — Даже очень. Вот только сдали-то с опозданием!

Хотел добавить про «красную зону», в которую ФИФА дважды включала арену, но губернатор тянуть с ответом не стал.

— Когда речь идет о строительстве такого уникального архитектурного объекта, иногда возникают сложности, которые на старте трудно просчитать. В основном отставание связываю с этим. Я рад, что с первых дней в должности главы региона мы смогли выстроить четкую систему контроля с генеральным подрядчиком, федеральными заказчиками и региональным правительством. Командная работа позволила нам сделать то, что еще полгода назад казалось невозможным. Конечно, к поиску виновных мы еще вернемся. Но после чемпионата мира. Пока же здесь атмосфера праздника. И сохранится она до конца турнира.

Ладно, может, когда-нибудь и узнаем правду…

ТИХОНОВ

«Самара Арена» | Источник: AFP 2018

А стадион действительно получился на загляденье. Тех, кого удивляет сходство с летающей тарелкой, стоит вспомнить роль Самары в истории освоения космоса.

Крыша над трибунами, возведенная как отдельная конструкция, полностью укрывает зрителей от дождя и ветра. Обзор прекрасный даже с самой дальней точки. Другая отличительная особенность — аж два яруса VIP-лож. Сейчас их 46, после чемпионата мира добавится минимум столько же. В Самаре уверены, что пустовать они не будут — футбол-то в городе обожают. А значит, найдутся люди, которые готовы за просмотр матча в комфортных условиях платить сильно дороже, чем рядовой болельщик.

Завершилась экскурсия по стадиону походом в святая святых — хозяйскую раздевалку. Она оказалась гораздо больше, чем в Саранске — хотя вместимость арен одинаковая. До стартового свистка арбитра оставалось часа три. Футболисты еще не подъехали, можно было спокойно осмотреться.

Форма, аккуратно разложенная на креслах. Сетка с мячами. Макет. На столе — минералка, бананы, овсяное печенье, гора шоколадных батончиков. В раздевалке «Мордовии» было то же самое, за исключением шоколадок. В Саранске меньше сладкоежек? Или секрет в другом?

Выйдя из раздевалки к полю, я обомлел. Газон, привезенный из Германии и уложенный месяц назад, в идеальном состоянии. Травинка к травинке. Когда после матча заговорил об этом с Андреем Тихоновым, главным тренером «Крыльев», тот не скрывал восхищения:

— Поле изумительное! Высший класс! Играть одно удовольствие.

Тихонов успел побывать уже на трех аренах, построенных к ЧМ-2018. Так что напрашивался вопрос:

— Как вам самарский стадион по сравнению с тем, что увидели в Калининграде и Волгограде?

— Честно, наш лучше. Да и вмещает больше. Он вообще другой с точки зрения архитектуры. В тех городах арены хорошие, но обычные, похожи на многие европейские. А в Самаре — уникальный. Потому и воспринимается иначе.

— Хоть что-то резануло глаз?

— Прилегающая территория. Все, что вокруг стадиона, еще недоделано. И в Самаре, и в Калининграде, и в Волгограде. Впрочем, до чемпионата мира время еще есть. Уверен, через месяц все будет в порядке.

Герой России, летчик-космонавт Олег Кононенко, ставший послом Самары на ЧМ-2018, тоже в восторге от новой арены. Сформулировал лаконично.

— Это — космос! Надеюсь, игра «Крыльев» будет соответствовать стадиону.