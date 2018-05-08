«Самара Арена»: проблемная красавица
После Саранска обозреватель «СЭ» побывал на арене в Самаре, где пройдут шесть матчей чемпионата мира — четыре на групповом этапе, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинал.
После Саранска обозреватель «СЭ» побывал на арене в Самаре, где пройдут шесть матчей чемпионата мира — четыре на групповом этапе, а также встречи 1/8 финала и четвертьфинал.
ВОКЗАЛ
Железнодорожный вокзал в Самаре, вымахав к небу вместе с куполом и шпилем на 101 метр, считается самым высоким в Европе. Поднимаешься на смотровую площадку — и город с
Нового стадиона, правда, не видать. Нет его и на картах города. По крайней мере на тех, что лежат стопками на вокзале.
Мужичок, призванный в помощь, долго вглядывается в крошечные буковки, потом тычет заскорузлым пальцем в район улиц Дальней и Парадной, на которых и обрывается карта: «Во-о-он там
Странно, конечно, что на ней не нашлось пока места
А самарский вокзал примечателен еще милым прозвищем — Конец Льва Толстого. Объясняется это тем, что улица, названная в честь классика, упирается в здание вокзала. В ту самую стометровую башню из бетона и стекла. Вот в фантазии народной и родился игривый образ.
Рядышком — «Локомотив». Стадиончик, который на время чемпионата мира превратят в мини
Добраться же до «Самары Арены», расположенной вдали от центра, в дни матчей помогут шаттлы и скоростные трамваи. Запустят их от вокзала и аэропорта за четыре часа до игры. Проезд — ура! — бесплатный.
Курсировали они и в минувшее воскресенье, когда «Крылья Советов» принимали «Кубань». Это был второй тестовый матч на новом стадионе. Если на предыдущий, с «Факелом», больше 15 тысяч зрителей не пускали, то сейчас открыли все трибуны.
До аншлага
Зато у Самары есть другой повод для радости. Весомее. Победа над «Кубанью» напрямую вывела «Крылья» в
СТАДИОН
По пути на многострадальную «Самару Арену» я вспоминал разговор с Иржи Ярошиком, который играл за «Крылья» лет десять назад. О городе тогда отзывался с нежностью.
— Потрясающее место! Болельщики — супер, футбол очень любят. Прямой рейс на Прагу. Чешские рестораны. Никаких пробок…
Иржи на секунду умолк, горько вздохнул и продолжил:
— Единственное, что ужасает — сумасшедшие ямы на дорогах.
Если б Ярошик сегодня приехал в Самару, был бы приятно удивлен. Хотя бы одной бедой там стало меньше. То ли чемпионат мира повлиял, то ли совесть у местных градоначальников проснулась.
Даже возле арены, где предстоит еще гигантская работа по благоустройству территории, дорога
Но Дмитрий Азаров уверяет, что нет повода для паники.
— Все работы около стадиона будут выполнены в срок. Мы и не скрывали, что отстаем от графика. Связано это с аномальными погодными условиями. Например, 1 апреля в городе выпал 30-сантиметровый слой снега. Такого не было никогда. Но не сомневайтесь, мы справимся. Просто, чтоб одержать победу, нам, как и в футболе, требуется компенсированное время.
Я решил не ходить вокруг да около и спросил в лоб:
— Почему же стадион в Самаре оказался самым проблемным? Вы разобрались, кто виноват?
— Ну какой он проблемный? — укорил взглядом губернатор. — Самый красивый! Вы посмотрите по сторонам…
Такими маневрами меня не смутишь.
— Красивый, — кивнул я. — Даже очень. Вот только
Хотел добавить про «красную зону», в которую ФИФА дважды включала арену, но губернатор тянуть с ответом не стал.
— Когда речь идет о строительстве такого уникального архитектурного объекта, иногда возникают сложности, которые на старте трудно просчитать. В основном отставание связываю с этим. Я рад, что с первых дней в должности главы региона мы смогли выстроить четкую систему контроля с генеральным подрядчиком, федеральными заказчиками и региональным правительством. Командная работа позволила нам сделать то, что еще полгода назад казалось невозможным. Конечно, к поиску виновных мы еще вернемся. Но после чемпионата мира. Пока же здесь атмосфера праздника. И сохранится она до конца турнира.
Ладно, может,
ТИХОНОВ
А стадион действительно получился на загляденье. Тех, кого удивляет сходство с летающей тарелкой, стоит вспомнить роль Самары в истории освоения космоса.
Крыша над трибунами, возведенная как отдельная конструкция, полностью укрывает зрителей от дождя и ветра. Обзор прекрасный даже с самой дальней точки. Другая отличительная особенность — аж два яруса
Завершилась экскурсия по стадиону походом в святая святых — хозяйскую раздевалку. Она оказалась гораздо больше, чем в Саранске — хотя вместимость арен одинаковая. До стартового свистка арбитра оставалось часа три. Футболисты еще не подъехали, можно было спокойно осмотреться.
Форма, аккуратно разложенная на креслах. Сетка с мячами. Макет. На столе — минералка, бананы, овсяное печенье, гора шоколадных батончиков. В раздевалке «Мордовии» было то же самое, за исключением шоколадок. В Саранске меньше сладкоежек? Или секрет в другом?
Выйдя из раздевалки к полю, я обомлел. Газон, привезенный из Германии и уложенный месяц назад, в идеальном состоянии. Травинка к травинке. Когда после матча заговорил об этом с Андреем Тихоновым, главным тренером «Крыльев», тот не скрывал восхищения:
— Поле изумительное! Высший класс! Играть одно удовольствие.
Тихонов успел побывать уже на трех аренах, построенных к ЧМ-2018. Так что напрашивался вопрос:
— Как вам самарский стадион по сравнению с тем, что увидели в Калининграде и Волгограде?
— Честно, наш лучше. Да и вмещает больше. Он вообще другой с точки зрения архитектуры. В тех городах арены хорошие, но обычные, похожи на многие европейские. А в Самаре — уникальный. Потому и воспринимается иначе.
— Хоть
— Прилегающая территория. Все, что вокруг стадиона, еще недоделано. И в Самаре, и в Калининграде, и в Волгограде. Впрочем, до чемпионата мира время еще есть. Уверен, через месяц все будет в порядке.
Герой России,
— Это — космос! Надеюсь, игра «Крыльев» будет соответствовать стадиону.
«Как и игра сборной России», — мысленно добавил я. Ведь именно здесь 25 июня в последнем матче группового этапа она встретится с Уругваем. Хочется верить, что чемпионат мира на этом для наших не закончится.